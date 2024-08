‘Gastrovuelta’ al cole: 7 nuevos restaurantes en Madrid que hay que conocer sí o sí

Como si la ciudad hubiera suspendido en junio en las cosas del comer y del beber, septiembre trae reválida gastronómica en Madrid. Agosto da sus últimas bocanadas y aún sin tiempo para asumir la vuelta a la rutina llega el ruido de persianas subiendo. Habemus nuevos locales.

Esta lista es tan ecléctica como la propia escena madrileña que parece no agotarse y se reinventa una y mil veces. Cuando parece que ya no cabe un restaurante más, aparece una docena de golpe. Toma nota de estos porque van a ser la sensación del nuevo curso.

Una de las propuestas de la nueva Casa de Comidas de Rafa Zafra, / Casa de Comidas

Casa de Comidas/Bikini Bar

Todos quieren hacer lo que hace Rafa Zafra pero nadie lo consigue. Uno ve que el cocinero abre un nuevo proyecto e inmediatamente se frota las manos, sabiendo que allí se lo va a pasar uno en grande. Su doble apertura en el NH Collection Madrid Eurobuilding (Padre Damián, 23) asegura disfrute. En Casa de Comidas por la vía de los sabores de su memoria como unas lentejas con ‘foie’ y chipirón o lomillos de bacalao confitados con espinacas ‘esparragadas’ y piñones. En el Bikini Bar la estrella es el 'sándwich' entendido en su vertiente más amplia. Variedad de masas (cocas, ‘focaccias’ y ‘brioches’) y rellenos que van del ‘mix’ canónico, jamón cocido y queso, a la berenjena asada, 'hummus' y tomate seco. ‘Zafrismo’ en estado puro.

El rodaballo de Evranto. / Evranto

Evranto

Eva es el ‘alma mater’ de este restaurante (Génova, 7) cien por cien mediterráneo que va mucho más allá de los tópicos. Una mujer inquieta y viajada que testa su recetario en casa antes de llevarlo a la mesa. En un escenario en colores aguamarina y arena, desfila una interesante y casi única selección de pescados salvajes, una de las grandes apuestas de local, que incluye rodaballo, virrey, besugo… Además, platos atinados que suenan nuevos (¡y buenos!) como la ensalada Evranto con dados de sandía, queso feta y gel de menta o la cazuela de alcachofas, setas ‘shiitake’, cecina de buey y lascas de ‘foie’. Buenísimas sensaciones en un restaurante que invita a sentirse como en casa.

El Viva, la primera taquería vegana de Madrid. / El Viva

El Viva

Hace unos años los restaurantes japoneses eran solo eso, “japoneses” sin más precisiones. Y lo mismo pasaba con los peruanos, chinos, mexicanos… Hoy asistimos a un fenómeno por el que cada vez encontramos más conceptos ‘de nicho’ abiertos con un público en mente pero abiertos a todos. El Viva (antiguo Viva Burger, en Costanilla de San Andrés, 16) responde a esa idea y se convierte en la primera taquería vegana de Madrid. Mada Madariaga crea recetas como los tacos de yaca, una fruta tropical que al cocinarla se parece a la textura de la carne mechada, y aprovecha la naturaleza vegana ya de por sí del guacamole o la quesadilla de cuitlacoche (hongo del maíz). Un ‘mexvegano’ para guardar en la agenda.

Algunos de los platos del restaurante Market at Edition. / Market at Edition

Market at Edition

No hay síntoma más claro de la inquietud de un hotel que la renovación de los proyectos gastronómicos. Eso ha sucedido en el hotel The Madrid Edition (Plaza de Celenque, 2), que ha dicho adiós a la cocina mexicana de Jerónimo para abrazar una nueva carta basada en ingredientes frescos y locales. Market at Edition juega en casa con platos bien ejecutados y que suenan cercanos como platos como las patatas bravas, los torreznos de Soria o los espárragos blancos de Navarra con espuma de Idiazábal. Además, canelón de rabo de toro o rodaballo a la brasa. Para los que prefieran barra, matrimonio de anchoas con aceitunas y piparras o buñuelos de bacalao. Un espacio elegante y acogedor y, sobre todo, una muestra perfecta de lo que debe ser un hotel abierto a los madrileños.

Pronto

Los chicos de Alma Nomad Bakery son alquimistas de las masas. En Chamberí cuentan con una clientela fiel que hace cola para comprar en su diminuto local panes, rollos de canela o ‘quiches’. Todo ello artesano. Por eso, tiene todo el sentido que se hayan lanzado a montar una pizzería (Santa Feliciana, 4). Pronto, que nace para alegrar a los que deprime el final de agosto, ya se ha estrenado con éxito de crítica y público. La masa, por supuesto, es de primera y entre los ingredientes que se cuelan hay higos, calabacín y quesos diversos, dando lugar a combinaciones como berenjena, queso Idiazábal y pimiento o sardinas, tomate fresco, eneldo y Ricotta. Recetas curradas, mucha variedad de ‘toppings’ en lo que los ‘pizzófilos’ ya califican de una de las aperturas del año.

El espacio de Gran Vía 18. / Gran Vía 18

Gran Vía 18

El magnetismo de Gran Vía, por mucho tiempo que pase y mucho trasiego y cambio de locales que haya, sigue intacto. Lo demuestra la nueva apertura del Grupo Papúa en el edificio WOW Concept Gran Vía, situado en el número 18. No hace falta nombre rimbombante para un proyecto que exhibe músculo: dos terrazas en la última planta y un restaurante en la inmediatamente inferior donde el chef Jairo Jiménez pone a bailar tradición y modernidad con acierto. No faltan los clásicos del grupo, como el ‘saam’ de ensalada César o una curiosa ensaladilla rusa ¡a la brasa! Además, postres muy cuidados y una estupenda coctelería a cargo de Daniel Regajo con fórmulas como La Vid Rose, que mezcla vino Verdejo, vodka y ciruela ácida. Una fiesta en las alturas.

Harvey’s Cocktail Bar

Esto no es una apertura, sino un traslado. Vale, algo de trampa hay. Aunque eso no quiere decir que el nuevo Harvey’s de Edu Gutiérrez sea lo mismo que el primigenio de la calle Fuencarral. Para empezar, ocupa el legendario local del Lady Pepa (San Lorenzo, 5), uno de los ‘afters’ más recordados de Malasaña y que cerró tras la pandemia para no volver a abrir. Local bajo tierra y con carácter que parece perfecto para una coctelería que siempre ha tenido un halo de irrealidad que la ha hecho única. No faltan en el menú de bebidas el Chilindrón (tequila infusionado en jalapeños y cordial de piña) o el Luna Park (a base de 'bourbon' y cordial de cereza). Para comer, clásicos de ‘diner’, desde la hamburguesa al sándwich Philly steak. El resto lo pone la magia del local y una selección musical que viaja por la segunda mitad del siglo XX sin complejos. Y siempre por carreteras (norte)americanas.