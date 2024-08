El famoso 'pillado' por sorpresa en la primera jornada del Kalorama

Este fin de semana se está celebrando en Ifema el Kalorama Madrid, la primera edición de un festival que aspira a quedarse en la escena y uno de los últimos eventos de este tipo que quedan en esta temporada veraniega.

Entre la amenaza de tormenta cerniéndose sobre el cielo y una asistencia menor de la deseada por los oganizadores, entre el público intentó pasar desapercibida una de las mayores estrellas hollywoodienses actuales.

Se trata, nada más y nada menos, que de Harry Styles. El ex One Direction sorprendió a todos colándose de incógnito en el festival Kalorama de Madrid. Con gorra y ropa oscura, el británico quiso hacerse invisible entre miles de fans, pero no lo consiguó.

Varios afortunados aseguran haber bailado con el cantante, aunque él les pidió que no lo fotografiaran. ¡Qué modesto! Acompañado de su séquito habitual, Styles disfrutó especialmente del concierto de LCD Soundsystem, demostrando así su pasión por la música independiente.

El festival Kalorama sigue siendo el centro de todas las miradas. Con actuaciones de artistas como Massive Attack y Sam Smith, este evento se ha convertido en el lugar de encuentro de los amantes de la música. ¡Y quién sabe qué otros famosos se estarán escondiendo entre el público!