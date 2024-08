Una polémica obra sin garantía de futuro: el parking de Retiro sigue adelante entre quejas vecinales y dudas sobre su viabilidad

Desde la esquina con la calle Cavanilles (distrito de Retiro), donde una alcantarilla totalmente colmatada anega de barro una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida, un reguero de lodo reseco conduce calle arriba hasta el número 25 de Abtao. Allí, a unos pocos metros del portal, un pasadizo adornado con un andamio y un cartel que reza "Este paso no cumple normas de bomberos" conduce hacia el interior del patio de manzanas, donde se está llevando a cabo una faraónica y polémica obra de construcción de un parking subterráneo de cuatro plantas.

Se trata de la misma obra que ya saltó a la palestra el pasado marzo cuando los promotores quisieron, aprovechando la noche y las vacaciones de Semana Santa, pasar una pilotadora de 38 toneladas por encima de las viviendas con una grúa gigante. La rápida movilización de los vecinos, la intervención de la Policía Municipal y el mal tiempo impidieron entonces salirse con la suya a la empresa, que finalmente carecía de licencia para transportar la inmensa mole sobre el edificio. Meses después, el caso llegó al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que con la abstención del PP y el voto a favor del resto de partidos, aprobó la propuesta de la concejala socialista Emilia Martínez de paralizar total o parcialmente la construcción y revisar la licencia de obra otorgada.

Sin embargo, ni los sucesivos contratiempos ni la oposición vecinal y municipal han logrado, al menos de momento, parar los trabajos, que continúan sin pausa en el patio interior de este bloque colindante con la Avenida del Mediterráneo (Pacífico). Según los vecinos que atienden a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, representantes de las dos comunidades más perjudicadas - Abtao 25 y Cavanilles 27-, los obreros trabajan a destajo todos los días de 8 de la mañana a 8 de la tarde, en lo que definen como una carrera contrarreloj ante una "posible orden de paralización por motivos de seguridad".

Incumplimientos de seguridad y una obra que no avanza

Y es que, al margen de las constantes molestias y las supuestas "irregularidades" que denuncian una y otra vez los vecinos, los Bomberos de Madrid han emitido una serie de informes que alertan de incumplimiento en el plan contraincendios de la licencia de obra, así como de que las medidas atribuidas por el promotor al pasadizo de la calle Abtao - por donde se accede a la obra y se extrae todo el material de las excavaciones - no se corresponden con la realidad. De hecho, hasta la fecha se han impuesto varias multas coercitivas de baja cuantía (150€) a la empresa para instarla a subsanar estas deficiencias.

Recreación del parking subterráneo en construcción realizada por el Grupo Panxon. / Grupo Panxon

Con esta amenaza en el horizonte, las obras siguen adelante sin apenas avances significativos. Transcurrido un año desde que la Agencia de Actividades (ADA) concedió la licencia el 25 de agosto de 2023, la construcción del parking subterráneo de 4 plantas y 218 plazas proyectado por el promotor está todavía muy lejos de ser una realidad. Hay dos razones fundamentales. Por un lado, la imposibilidad de introducir maquinaria pesada y grandes camiones, lo que les obliga a emplear una pala pequeña - "yo la llamo la cucharilla", señala uno de los vecinos- y volquetas para sacar la tierra y los escombros.

Estado actual de las obras en el patio de manzanas del bloque de edificios. / EPE

Por otro, las características del terreno: por debajo de toda la zona discurre un arroyo subterráneo y el nivel freático es muy alto, de manera que cada vez que excavan sale agua y barro por doquier. Los responsables de la obra, explican los vecinos, llevan meses luchando por consolidar el terreno vertiendo lodo bentonítico (una mezcla especial empleada en la cimentación de excavaciones).

La esquina que los vecinos denominan "el triángulo del acuífero", ya que la constante salida de agua subterránea ralentiza el avance de los obreros. / EPE

Preocupación y hartazgo entre los vecinos

A la vista de esta situación, los residentes de los edificios circundantes temen que todo ese movimiento de tierra y agua pueda acabar afectando a la integridad de sus viviendas. De hecho, cuentan, en los bajos de Cavanilles ya se han visto obligados a reforzar la estructura. Asimismo, ya han empezado a aparecer manchas de humedad en el parking construido debajo de Abtao 25 y, cuando se produjo la tormenta de principios de agosto, "se filtró agua" a través del techo de la segunda planta, la cual se extiende por debajo del pasadizo de acceso al patio.

Más allá de esta preocupación, que aumenta a medida que avanzan los trabajos y constatan lo que, bajo su criterio, es una forma "chapucera" de proceder, los vecinos se muestran hartos de toda una serie de molestias e "irregularidades" que sufren a diario. Critican que el trajín de cada "jornada maratoniana" de trabajo supone una fuente constante de ruido, polvo en suspensión y olor a gasoil de la maquinaria. Y denuncian que hace un tiempo, los obreros estuvieron quemando bloques de porexpán de los pilotes, liberando un humo "tóxico" e "irrespirable" que se colaba por debajo de las ventanas de las casas. Algo que, además de peligroso, resulta "del todo ilegal", añaden. Algo que ya censuró también el PSOE en el pleno de junio.

Un obrero quema bloques de poliespán conn una bombona de gas. / Cedida

Pero no acaba aquí la cosa. Siempre de acuerdo con los vecinos, los operarios cortan todos los días el tráfico en la calle Abtao sin disponer un itinerario alternativo para peatones; circulan en dirección contraria con la maquinaria para ir a la gasolinera de Cepsa de Cavanilles, vierten los lodos y el barro generado hacia la alcantarilla de la calle, que está totalmente colapsada, entre otras cuestiones.

Los contenedores de obra situados delante de la entrada de una farmacia. / EPE

Todo esto "sin señalizar, sin cartel de obra, ni luz ni agua". El primer día "intentaron conectarse al agua corriente de la comunidad [Cavanilles 27]", añade con indignación. Aseguran que se han hartado ya de llamar casi a diario a la policía municipal, que "ya no nos hace caso"; y de presentar reiteradas quejas ante la Junta Municipal del Distrito de Retiro, la Agencia de Actividades y el propio Ayuntamiento. "Sabemos que son conscientes de los problemas que hay aquí y nos consta que estánpreocupadoss por ello", señala una de las vecinas, "pero no hay voluntad política de pararlo. Elpróximoo paso, aseguran, es pedir permiso para una manifestación en el barrio.

Una cuestión que concierne a los responsables municipales

Tras lo aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de junio, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto con la gerente de la Agencia de Actividades (ADA), Myriam Peón, se reunió con los vecinos de los edificios afectados y con representantes de los distintos grupos municipales el pasado 18 de julio. Dicha reunión, en la que, según Emilia Martínez, tanto Carabante como la responsable de la ADA se mostraron preocupados por la situación y dispuestos a tomar medidas, se saldó con una serie de compromisos: que la ADA realizase una inspección, pese a no ser su competencia, y revisase en profundidad la licencia urbanística concedida; que el Ayuntamiento se comunicase con Bomberos y Policía para conocer las quejas e informes recabados, y que, a petición de la concejala del PSOE-M, la ADA escribiese una carta al promotor preguntándole cómo piensa resolver las deficiencias detectadas.

La inspección de la ADA tuvo lugar el 23 de julio, aunque por el momento se desconoce veredicto de la misma. De acuerdo con los vecinos, el día que se produjo "todo estaba limpio y ordenado, no como de costumbre", y "los obreros no estaban trabajando". Según Emilia Martínez, el Consistorio se escuda en que la licencia de obra no implica licencia de funcionamiento o de primera ocupación, que no se le otorgará si no cumple con la normativa. Desde el Área de Urbanismo señalan a este periódico que ya se reunieron con los vecinos y que no les constan nuevas quejas; aunque, en todo caso, hay un director de obra arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), que vela porque todo se haga de manera correcta.

No obstante, para la concejala socialista, el Ayuntamiento es conocedor de los hechos y "debería actuar con antelación a la concesión de la licencia de funcionamiento, ya que los vecinos afectados están indefensos ante unas obras probablemente irreversibles y que son inviables técnicamente". Asimismo, considera que es muy probable que los responsables de la obra estén vulnerando la ordenanza de gestión del agua haciendo vertidos a los imbornales (rejillas de las alcantarillas) - algo que la propia Martínez ha comunicado al responsable de Limpieza, José Antonio Martínez Páramo-.

El paso de Cavanilles 27, con el local propiedad del promotor de la obra delimitado por vallas. / EPE

Una batalla judicial por el paso de Cavanilles 27

A todo lo anterior, se suma la batalla judicial en marcha entre el promotor del aparcamiento y la comunidad de vecinos de Cavanilles 27. La idea inicial del empresario, reflejada tanto en la licencia de obra como en el dossier de venta del proyecto, era disponer de los pasadizos de Abtao 25 y Cavanilles 27, que comunican el interior del patio con las respectivas calles, como rutas de acceso tanto para la ejecución de la obra como del futuro aparcamiento. La cuestión es que, si bien el de Abtao sí lleva décadas reconocido y funcionando como servidumbre de paso, no sucede así con el de Cavanilles, cuyos propietarios se han negado a permitirle su uso al promotor.

Cartel colgado por los vecinos en la puerta de entrada al pasadizo de Cavanilles 27. / EPE

Fruto de esta negativa, y valiéndose de haber adquirido un local situado en mitad de dicho pasadizo, el empresario denunció a la comunidad de propietarios de Cavanilles 27, reclamándoles el derecho a la utilización del paso y una indemnización de 6 millones de euros. El juez falló en favor de los vecinos e impuso al denunciante el pago de las costas judiciales. No obstante, el promotor ha recurrido la sentencia.

En caso de no lograrlo, las consecuencias serían dobles: por un lado, tendrá que terminar toda la obra recurriendo únicamente al paso de Abtao, con las limitaciones de volumen y tamaño de maquinaria que implica. Por otro, y mucho más gravoso para los intereses del promotor, si finalmente solo puede disponer de una vía de entrada y salida al aparcamiento, por normativa se verá obligado a reducir las cuatro plantas proyectadas a la mitad, solo dos.