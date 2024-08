Madrid tendrá más de 400 autobuses eléctricos a finales de 2024

Antes de que acabe el año, uno de cada cinco autobuses que circulen por Madrid será eléctrico. Para finales de 2025, el Ayuntamiento de la capital prevé que sean uno de cada cuatro. Y en 2030, el plan del Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente que dirige Borja Carabante es que toda la flota de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) sea 100% eléctrica. Si se cumplen los objetivos, la capital española sería ya a finales de este año la ciudad europea con una mayor flota de autobuses urbanos eléctricos, superando a Berlín, según ha indicado el propio Carabante.

En la actualidad la EMT cuenta con 338 vehículos impulsados por electricidad de un total de los 2.106 que componen su parque móvil. Si se mantiene la flota en esos más de 2.000 autobuses, el compromiso pasa por llegar antes del 31 de diciembre a unas 420 unidades eléctricas, es decir incorporar en los próximos cuatro meses unas 80 y más de un centenar a lo largo de 2025 para llegar a las 526. El pasado mes de julio Cibeles informó de que había suscrito con el Banco Europeo de Inversiones un préstamo de 50 millones de euros para financiar la ampliación de su flota de autobuses de cero emisiones. La cantidad, según detallaron entonces fuentes municipales, contempla la adquisición de 250 autobuses eléctricos y diez de hidrógeno, así como infraestructura de recarga.

"Les quiero anunciar que, dentro de esa planificación que tiene el Ayuntamiento de Madrid por continuar en la electrificación de la Empresa Municipal de Transportes, seremos a final de año la ciudad con más autobús eléctrico de toda Europa y alcanzaremos el 20%", apuntó ayer mismo el delegado de Movilidad y segundo teniente de alcalde, quien también insistió en que 2022 se retiró de circulación el último autobús municipal con motor diésel en la ciudad de Madrid. El primero eléctrico que se movió por Madrid fue el Gulliver, en 2008, de pequeñas dimensiones (cinco metros de longitud y capacidad para 25 viajeros), que circuló por las estrechas calles de Lavapiés o Malasaña. Hoy los que no son eléctricos funcionan con Gas Natural Comprimido (GNC) como combustible.

La electrificación, no obstante, no solo pasa por la renovación de la flota, sino también de las instalaciones y la infraestructura para alimentar de electricidad a esos nuevos vehículos. Y en ese sentido el Centro de Operaciones de la EMT en Carabanchel es presentado por el Consistorio de la capital como una referencia europea. Ahora mismo son 260 puntos de recarga los que tiene operativos esta instalación y prevé llegar a los 320. El proyecto contempla la inversión total de 11,3 millones de euros financiados en un 90% por los fondos Next Generation de la Unión Europea canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sistema de pantógrafos para la recarga de autobuses eléctricos en las instalaciones de EMT en Carabanchel. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Se ha acometido en cuatro fases, de las que ya se han completado tres. En un inicio, entre 2018 y 2022, se incorporaron 25 cargadores para minibuses por enchufe y 65 cargadores por cable con una potencia de 100 a 120 kW. Posteriormente, en 2023, se introdujo el sistema de carga por pantógrafo invertido. Estos dispositivos, a la manera de brazos mecánicos que penden del techo de una marquesina, permiten automatizar el proceso de recarga eléctrica. Con los primeros pantógrafos se dispusieron 52 puntos de carga de 100 kW. En la actualidad se pueden cargar simultáneamente por pantógrafo hasta 118 autobuses. Cuando la cuarta fase del proyecto esté completada, a finales de este año y principios del que viene, este centro de operaciones de Carabanchel dispondrá de 320 puntos de recarga: 230 por el sistema de pantógrafo invertido y 90 por enchufe.

Además, en la tercera fase se han incorporado 40 cargadores con 360 kW, que pueden ser suministrados a un solo pantógrafo o distribuirse entre tres. En el primer caso, se puede proceder a la carga completa de un autobús en un periodo de una hora. En el segundo, se tarda tres horas en cargar simultáneamente tres vehículos. En las cubiertas de las marquesinas de las que penden los pantógrafos se han instalado hasta 1.055 paneles solares, que permiten suministrar el 10% de la energía requerida.

Carabante visitó ayer el centro acompañado del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, quien aseguró que el Gobierno regional invierte más de 30 millones de euros al año en la renovación de la flota de la EMT. El 40% de los desplazamientos en transporte público en la región se realizan en autobuses urbanos o interurbanos. Dos tercios de esos autobuses de toda la región, afirmó Rodrigo, son medioambientalmente sostenibles, una cifra que se espera que sea del 100% para 2030.