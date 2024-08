Brasas, aroma de leña y estrellas Michelín: el festival Chefs on Fire llega a Madrid

El festival gastronómico internacional Chefs on Fire recala en España y se celebrará en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII en Madrid este otoño (5 y 6 de octubre) cuyo hilo conductor será el aroma de la leña, el fuego y las brasas, según informa la organización.

En concreto, esta cita gastronómica llega a Madrid tras seis años de gran éxito en Portugal e inicia su expansión internacional. Así, el año pasado reunió a más de 20.000 asistentes y pasaron más de 80 chefs y 20 bandas por las distintas versiones del festival en Portugal.

Chefs on Fire reta a 20 figuras del panorama gastronómico internacional y nacional a salir de sus instalaciones para cocinar exclusivamente con fuego y leña.

Chefs de renombre confirmados

Entre los primeros confirmados figuran la brasileña Janaína Torres de A Casa do Porco, que cuenta con una estrella Michelin Verde y reconocida como la mejor cocinera del mundo según 'The World's 50 Best Restaurants'; la española Lucía Freitas de A Tafona (2 Soles Repsol y una estrella Michelin), Javi Estévez de La Tasquería (1 Sol Repsol y 1 estrella Michelin, Madrid) o Carlos Casillas de Barro (1 Sol Repsol, 1 estrella Michelin y estrella Verde Michelin, Ávila), el chef más joven en conseguir una estrella Michelin en España.

También estarán presentes en esta cita Miguel Carretero de Santerra (1 Sol Repsol y 1 estrella Michelin, Madrid), premiado como la mejor croqueta de jamón del mundo en Madrid Fusión en 2018 y 2022; Iñigo Urrechu de Urrechu, Urrechu Velázquez, El Cielo de Urrechu, A Kangas y Zalacaín; Juan D'Onofrio de Chispa Bistró (1 Sol Repsol, Madrid); Roberto Foronda de Tripea (1 Sol Repsol, Madrid); Rafa Panatieri de Sartoria Panatieri y Brabo.

Más 12 grandes restaurantes de Madrid

A las creaciones de estos chefs se sumarán 12 grandes restaurantes de Madrid que ofrecerán a los asistentes sus 'Bites', algunos de los platos más emblemáticos de sus cartas que deberán revisar y adaptar para ser cocinados con la esencia del festival, es decir con leña, fuego y humo, en directo y en presencia de los comensales.

Además, a lo largo de la jornada, la experiencia gastronómica de Chefs on Fire se verá complementada por la actuación de una variada programación musical en la que participarán Pájaro Sunrise, La Perra Blanco, Caballo Prieto Azabache, Coni Lechner y Ariel Brínguez, Pedro Ricardo, Andrea Buenavista, Nola Brand Bass, Guacamayo Tropical y Jazzin' Club.

Además, Chefs on Fire se ha marcado un programa exhaustivo con más de 50 puntos de acción para ser reconocido como el festival más sostenible de Europa, buscando minimizar el impacto de su actividad y actuar como plataforma para hacer visible la posibilidad y necesidad de una sociedad distinta.