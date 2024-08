El Ayuntamiento de Madrid destina seis millones de euros a la compra de viviendas a particulares para ponerlas en alquiler asequible

Con el precio de los alquileres creciendo a un ritmo de más del 15% anual, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy una nueva campaña de su programa de compra de pisos a particulares para incrementar la oferta de vivienda pública. El delegado del Área de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, ha calificado la iniciativa de "importante" y una "muy buena noticia" que permite reequilibrar el parque de la empresa pública. En total son seis millones de euros los que se destinan. En los últimos doce meses, la EMVS ha adquirido 13 viviendas a particulares.

Bajo el lema ¿Vendes tu vivienda? El Ayuntamiento de Madrid te la compra, la finalidad de esta campaña es la de adquirir pisos en el mercado secundario en todos los distritos de la capital -de ahí el pretendido reequilibrio al que ha aludido González- para ofrecerlos en régimen de alquiler asequible "a disposición de todos los madrileños, en particular de los que más los necesitan", ha afirmado González. Las viviendas, que deben cumplir unos requisitos mínimos, se adquieren a precio de mercado.

El mecanismo, en principio, es sencillo: el propietario interesado en vender se dirige a la EMVS para comunicar su interés. Técnicos municipales acuden entonces a inspeccionarla para determinar si cumple las características necesarias. En tal caso se realiza una valoración del precio, considerando también el coste de posibles reformas y a partir de ahí se inicia la tramitación administrativa de la compra. El proceso se puede extender unos dos meses, estiman desde el Consistorio.

Los pisos deben estar en la capital, vacíos y en buen estado de conservación, tener un mínimo de un dormitorio y cumplir las condiciones mínimas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana. Han de estar sobre rasante y, si en el edificio no hay ascensor, no pueden ser más altos de una tercera planta. Se excluyen viviendas unifamiliares. Además, tienen que haber pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), estar al corriente de pago de las cuotas de la comunidad, tener dados de alta los suministros de agua y luz y estar libres de cargas: no se adquieren viviendas con hipoteca.

Determinación del precio

En cuanto a la fijación del precio, se realiza combinando distintos baremos. "Tenemos una serie de testigos que están en los precios que fijan el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para cada zona, la valoración de una empresa tasadora y los precios recogidos por el Colegio de Notarios de las ventas que ya ha hecho", explica Diego Lozano, consejero delegado de la EMVS. "Con todo eso hacemos una media y entendemos que es un precio acorde en esa zona. Por encima de ese precio no compramos, entendemos que este no es un programa para quien quiera especular".

Desde la EMVS se entiende que la principal motivación para el particular es la seguridad que ofrece. "Además de tener ya destinado un presupuesto de seis millones de euros para las adquisiciones, la Administración aporta tranquilidad y seriedad", ha asegurado Álvaro González. "La valoración la hacen técnicos de la EMVS y la solvencia que da el Ayuntamiento de Madrid creo que pocas administraciones la pueden dar".

Durante la anterior legislatura, el Ayuntamiento compró un total de 233 viviendas a particulares para incorporarlas al parque de 8.300 de que dispone actualmente la EMVS. En el año que lleva el actual mandato, esas compras han sido hasta el momento 13 por un importe de 2.604.321,39 euros, lo que supone una media aproximada de 200.000 euros por vivienda. El distrito en el que más pisos de particulares se han comprado estos 12 meses ha sido Puente de Vallecas, con tres, seguido de Villaverde, Usera y Villa de Vallecas, con dos en cada uno. El resto han sido uno en Fuencarral, uno en Salamanca, uno en Hortaleza y uno en Arganzuela.