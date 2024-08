María Gadea, diseñadora de moda nupcial: "Hay historias muy bonitas detrás de cada uno de nuestros vestidos"

¿Es consciente de que lo que hace marca la vida de las personas?

El primer valor fundamental de nuestro taller es "Everlasting memories" (recuerdos eternos). Somos muy conscientes de que la vida se construye con recuerdos y crear el vestido de novia no implica sólo el diseño y la confección de un vestido único. Trabajamos para que la experiencia de crear el vestido de novia sea un recuerdo imborrable y que cuando acudan a él sientan felicidad y emoción al revivirlo. Lo más gratificante para todo el equipo es recibir los mensajes de agradecimiento por el proceso vivido a nuestro lado y saber que estuvimos presentes de alguna manera en el día más feliz de sus vidas. Que nuestro vestido las vio bailar y brillar como nunca.

¿Crear un traje de novia va mucho más allá que solamente un vestido?

Crear un vestido de novia es crear el vestido que va a acompañar a la novia en un día inolvidable para ella. Lo verdaderamente importante es que ella se sienta segura y muy identificada con el vestido. Buscamos crear un vestido que vaya acorde con el tipo de boda, el entorno y la personalidad de la novia. Cuando se dan estas tres premisas ese día la novia brilla con luz propia. El vestido desaparece y aparece ella. Esa es nuestra misión.

¿En qué se inspira a la hora de idear un modelo?

Nos inspiramos siempre en ellas. Las escuchamos y buscamos entender con qué se sienten seguras. De ahí luego surgen muchas referencias inspiradas en el cine, la moda, la artesanía o el arte que incorporamos al diseño, pero siempre relacionadas con ellas y su personalidad.

Tenemos la suerte de que muchas de nuestras clientas se convierten en amigas y seguimos en contacto durante años. Es inevitable, algunas personas se quedan en tu corazón para siempre.

Detalle de encajes y tejidos del taller de María Gadea. / Alba Vigaray

¿Dónde se formó usted para especializarse en esta materia?

Mi formación es en Arquitectura de Interiores por el Istituto Europeo di Design -el IED Madrid- donde todas las carreras, desde el Diseño de Moda hasta el Diseño Gráfico o de Producto, comparten la visión de una cultura del proyecto, de la creación de un concepto, del desarrollo de una identidad propia. Formarme en una Escuela totalmente especializada en Diseño me ha dado una base increíble para trabajar. Mi especialización en el diseño de vestidos de novia ha sido una evolución eminentemente práctica: en el taller, con un aprendizaje diario y en constante contacto con las manos artesanas y experimentadas de mi equipo de patronistas y costureras. Manos con más de 30 años de oficio en el sector que transmiten pura sabiduría. Sin ellas este proyecto no existiría. De la precisión técnica y de la creatividad surge la excelencia que nos guía en cada paso.

¿Qué relación se forma entre un diseñador y un cliente?

El proceso de creación del vestido de novia es largo y pasamos muchos meses en constante contacto con nuestras clientas. Entre nosotras se crean lazos muy fuertes porque su momento vital es muy intenso y emotivo, y nosotras las acompañamos en la materialización de un sueño. Desde el primer día que nos conocemos se debe generar una confianza muy sólida. Esta es la base para que todo vaya bien durante el proceso. Es muy bonito y para nosotras es tan importante que ellas lo vivan desde la tranquilidad y la confianza como el resultado de nuestra confección impecable. Que su recuerdo del proceso sea memorable es parte de nuestro objetivo. Tenemos la suerte de que muchas de nuestras clientas se convierten en amigas y seguimos en contacto durante años. Es inevitable, algunas personas se quedan en tu corazón para siempre.

¿Qué es lo más extraño que le han pedido?

No diría que me hayan pedido nada extraño, hasta ahora todo entra dentro de la normalidad. Si algún detalle es importante para ellas lo es para nosotras también. Como anécdota que recordamos siempre con mucho cariño, te puedo contar el caso de la túnica de gazar de seda de Marina. En un inicio habíamos planificado bordar 10 estrellas y terminamos bordándole 145. Eran tan bonitas y distintas unas de otras que en cada prueba aumentábamos el número. Nos parecían siempre pocas. El resultado fue espectacular.

¿Y por dónde va la tendencia actual?

Hasta ahora muchos vestidos eran desmontables o se transformaban para tener un look distinto en cada momento de la boda. Es fascinante cómo puede cambiar un mismo vestido en la ceremonia, en el cóctel, en el primer baile y luego en la fiesta. Ahora nos piden más a menudo segundos vestidos. A mí me sigue gustando más que el vestido se transforme, yo no me lo quitaría en toda la noche, puro romanticismo.

La clienta debe sentir que tú amas tu trabajo y que para ti también es tan importante como para ella

¿Cada traje de novia tiene su historia propia?

Cada traje que hacemos es sólo para una novia. Sólo ella podría llevarlo. Hay historias muy bonitas detrás de cada uno, historias familiares cargadas de emotividad y significado para ellas; con piezas heredadas o que formaban parte de los vestidos de sus madres o abuelas. Tenemos historias de tradición e historias que generamos desde cero con ellas para que se conviertan en tradición. Muchos de nuestros vestidos van bordados a mano y esto para nosotras es un proceso paralelo que trabajamos estrechamente con la novia. Les pedimos una historia, algo importante o con significado para ellas, que nos definan sus gustos... y con esto creamos varios bocetos con ideas para ellas que terminamos de pulir juntas en varias sesiones. Pueden ser tan sólo una textura sobre el tejido, tono sobre tono, o un bordado importante y llamativo. Estos bordados hacen que el vestido sea único y personal y que sólo cuente una historia, la suya. Puede ser el principio de una tradición y que éste bordado pase de madres a hijas en un futuro. Es un privilegio poder formar parte de esto.

¿Llega a obsesionarle conseguir una creación a medida y que ilusione a su cliente?

Siempre.

Trabaja en un sector que depende principalmente del amor de sus clientes que se van a casar, pero ¿es posible dedicarse a esto sin ponerle amor a lo que hace?

A todas luces imposible. La clienta debe sentir que tú amas tu trabajo y que para ti también es tan importante como para ella. Eso se transmite y es lo que marca la diferencia. Ahí es donde reside la magia.