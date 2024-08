La Comunidad de Madrid sigue a la espera de la documentación del festival de María Pombo para la autorización definitiva

El festival que lleva como reclamo un encuentro con la influencer María Pombo sigue sin autorización. Tras la polémica suscitada por la posibilidad de que el Suavefest se celebre en las terrazas exteriores del Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, los responsables del evento siguen sin tener su licencia. La autorización definitiva llegará solo tras el visto bueno de la Comunidad de Madrid, ya que este palacio construido en 1765 cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), pero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúan a la espera de toda la documentación para su valoración definitiva, según informan desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La falta de autorización no impide a los promotores del festival anunciar y vender sus entradas para el 14 de septiembre, fecha prevista para el evento. Algo que, a pesar de la polémica, suele ser habitual. Ya ocurrió hace solo dos meses con Madcool, que no recibió la autorización definitiva hasta casi unos días antes por los problemas de seguridad y ruidos que presentaba, y, sin embargo, las entradas llevaban tiempo vendidas.

El debate sobre la idoneidad del lugar para un evento que espera recibir a 7.500 personas, según los organizadores, llegó primero por las preguntas de la oposición - del PSOE- al alcalde de la ciudad, el popular Javier Úbeda. Pero siguió porque las seis horas de música en directo de artistas como Juan Magan, Chimbala o Julia Centeno también llamaron la atención de Ecologistas en Acción, que denuncia que el volumen producido por las actuaciones musicales y los asistentes podría provocar molestias "al vecindario" y también "a la fauna" del cercano monte de Boadilla, un espacio natural colindante al Palacio.

Monte también protegido

La totalidad de esta zona verde está sujeta al régimen especial establecido en la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, explica el grupo ecologista, y un festival de estas características generará "problemas de movilidad en los accesos y en el entorno del palacio, que no cuenta con una zona para acoger el estacionamiento de los miles de vehículos que se concentrarán en unas horas y que posiblemente terminen invadiendo el monte". La página web del festival informa de que hay cerca de mil "plazas disponibles" para vehículos privados entre el parking municipal y el del Palacio.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha indicado este lunes que la Comunidad de Madrid está estudiando "alternativas posibles," para acoger el SuaveFest, "para que pudiera ser en un sitio que no tuviera ese alcance de bien cultural". Sin embargo, lo que realmente se ha sugerido desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que es quien debe remitir toda la documentación al Gobierno regional, es que "habilite una zona independiente sin acceso al palacio y sus jardines, para salvaguardar su protección". Una petición que se ha realizado también "en eventos anteriores". Hace ya diez días, el 9 de agosto, que el portavoz del Gobierno regional aseguró que habían solicitado toda la información.

Es decir, no tanto que se busque una ubicación alternativa al festival sino que se garantice que los accesos al mismo no perjudiquen ni al palacio ni a sus jardines, explican desde la organización del evento. "Así es como está en el proyecto", defienden fuentes consultadas de Suavefest, que explican que la entrada se hace "por un arenal" donde apenas hay un árbol y "se vallará según la normativa". Pero allí, junto a los jardines del Palacio donde se pretende ubicar el escenario, los foodtrucks, la barra o los stands, "no hay ni flora ni fauna" a la que puedan perjudicar, insisten.

Lo que se critica desde Ecologistas en acción no es tanto lo que hay dentro de los muros del Palacio sino que con tanta gente en los alrededores será difícil de controlar que se trasladen hasta el monte de Boadilla, donde sí hay especies protegidas.

Comparaciones

"Se cumple la normativa y se respeta toda la relativa a espectáculos", sostienen desde la organización del evento, y se preguntan por qué se pudo poner allí una pantalla gigante para la final de la Eurocopa hace solo unas semanas, con cerca de 3.000 asistentes, "sin que nadie se quejara" y ahora surgen las críticas.

"No hay motivo para no hacerlo", justifican, confiados en que la autorización siga su trámite y les llegue a tiempo. Desde la Consejería apuntan que cuando tengan la información valorarán "la incidencia, o no, y la viabilidad, en su caso, del citado evento sobre el palacio y los jardines", ambos declarados BIC.