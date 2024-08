Alicia López Losantos, psicóloga de parejas: 'Hay más rupturas por falta de comunicación que por infidelidad'

¿Qué le lleva a querer ayudar a mejorar las relaciones de pareja?

Creo que estar en pareja es la opción ideal para cualquier ser humano y que una mala relación sentimental es algo que nos afecta al global de nuestra vida, impidiendo que disfrutemos de otras áreas de esta. A consecuencia de apegos inadecuados, malos niveles de comunicación o simplemente de no saber amar en plenitud, construimos y mantenemos parejas infelices e incluso tóxicas, de las que no sabemos salir o enfrentarnos para solucionar los problemas. Ayudar a construir relaciones placenteras me hace sentir útil y me llena de satisfacción a nivel profesional.

En todos estos años ejerciendo, ¿en qué nota que han cambiado las parejas con el paso del tiempo?

El concepto de pareja en sí no cambia, ni lo que cada uno espera de ella; pero sí que han ido cambiando las estructuras familiares. Ahora trabajo más con parejas del mismo sexo, o parejas que viven sin casarse o que son parejas de hecho; y algo novedoso es que empiezo a atender con más asiduidad a parejas del mismo sexo que traen hijos de relaciones anteriores. Ahora bien, los conflictos, los miedos, los deseos y las expectativas se han repetido a lo largo de todos estos años.

Hoy en día ¿cuál es el principal motivo de rupturas?

Aunque comúnmente se dice que es la infidelidad, según mi propia experiencia el principal motivo de ruptura es la falta de comunicación entre los miembros de la pareja. La raíz de los graves conflictos es esa mala comunicación que lleva a infidelidades, silencios, incomprensiones e individualidades en las parejas. Esa que nos hace callar donde deberíamos poner límites, que nos produce miedo a decir lo que pensamos y a actuar como sentimos, que nos hace justificar situaciones injustificables y que al final nos separa de la pareja.

¿Mala comunicación derivada también por otros factores externos a la pareja?

Sí, como la llegada de hijos, problemas laborales, cuidados de padres enfermos o relaciones con familiares donde los límites están desdibujados, pero todos estos factores, si en la pareja se habla y se expresa tal y como siente cada miembro, desde el respeto y desde el amor al otro, tendrán un efecto contrario y en vez de separar servirán de superación y refuerzo del lazo emocional que les une.

Alicia López, experta en relaciones de pareja. / Alba Vigaray

Dar el paso del noviazgo al matrimonio, ¿es algo más que la firma de un contrato?

Antes se consideraba algo natural el matrimonio, como el paso lógico siguiente al noviazgo. Sin embargo, hoy en día, muchas parejas ese paso lógico lo dan conviviendo sin legalizar la relación. Por ello se puede entender que hoy más que nunca el matrimonio es algo muy pensado y que no todas las parejas lo ven necesario. Desde mi experiencia hay pocas parejas que se casan sólo porque es un contrato, sino que celebrar el matrimonio lo viven como una experiencia plena y llena de ilusión, compromiso, amor y responsabilidad hacia el otro, aunque las mujeres son las que más lo desean.

¿Cuál es el error más común en una relación?

Dar por supuestas las actitudes o los pensamientos del otro. La convivencia hace que nos acostumbremos a la otra persona y que a veces nos perdamos en estereotipos del otro sin esperar que nos sorprenda o que no haga lo que nosotros pensamos. De esa manera, la comunicación, el compartir las experiencias o seguir descubriendo la personalidad del otro, se pierden en la rutina. Somos seres únicos que vamos madurando en la relación y no debemos perder la curiosidad de seguir conociendo a la persona con la que compartimos nuestra vida, porque puede que nos sorprenda y no de manera positiva porque está cansado de no sentirse escuchado o valorado.

¿Qué consejo da a la hora de superar un bache de pareja?

Ante una situación tensa o conflictiva puntual lo mejor es que la pareja hable sobre esa situación con asertividad y respeto con el fin de llegar a un acuerdo. No siempre tenemos la razón y aunque pensemos que la tenemos, a veces hay que ceder para que la situación fluya, ya habrá momentos en que la otra persona ceda, y debe ser así porque en la pareja debe haber equilibrio. Si es una situación que se repite en el tiempo o que está enquistada, hay que hablar con un especialista que objetivamente nos ayude a cambiar la perspectiva y llegar a acuerdos. Lo que no hay que hacer en ningún caso es meter a terceros como amigos o familiares para que den su opinión y la solución al problema. Es algo íntimo de la pareja que deben resolver ellos mismos.

Dicen que discutir es algo normal e incluso sano.

Tener puntos de vista distintos es normal dentro de la pareja, ya que somos individuos independientes y venimos de distintos núcleos familiares con nuestra propia socialización. Además, hablando descubrimos nuevas perspectivas y es parte del aprendizaje en pareja. Lo que no se puede es discutir para imponer, para que el otro haga siempre lo que yo digo porque tengo siempre la razón. Tampoco se tiene que discutir a gritos, ni insultando, hay que discutir con un código de respeto y de amor y sin traspasar límites. Como en todo, la virtud está en el punto medio. En una pareja tan malo es discutir mucho como no discutir nunca. Es bueno discutir para conocernos mejor, para llegar a acuerdos, para interactuar positivamente, pero no estar siempre discutiendo, siempre imponiendo; en estos últimos casos estamos en una relación tóxica y debemos arreglarla.

Las personas cambian a medida que se hacen mayores ¿las parejas también?

Las parejas van aprendiendo y adaptándose con la experiencia, unas se fortalecen y otras se debilitan. Creo que no hay que acudir al terapeuta sólo cuando tenemos problemas sino también para optimizar nuestra relación de pareja, si vemos por ejemplo que entramos en una rutina o que ya no estoy tan ilusionado en la relación, igual es el momento de parar y evaluar dónde estamos más débiles para fortalecer nuestros lazos de amor. El gran error es que las parejas esperan a estar muy dañadas para acudir a terapia y el camino que hay que recorrer es muy largo para solucionar problemas que, cogidos a tiempo, serían mucho más leves. Pero efectivamente la pareja evoluciona para consolidarse o para romperse.

¿Cómo hay que abordar los problemas del día a día que todos nos llevamos a casa?

Es normal llevar a casa problemas del día a día, lo que marca la diferencia es la forma en la que nos los llevamos. Las parejas están para compartir lo bueno y lo malo. Una buena relación nos ayuda a desahogarnos, a reflexionar e incluso a quitarle importancia. Ahora bien, si vemos a la pareja como un simple desahogo e incluso le hacemos padecer nuestro resentimiento o tristeza, se va a cansar y se va a distanciar. Hay que compartir alegrías y tristezas de todos los ámbitos, y una buena pareja te ayudará y no juzgará. También se alegrará con triunfos y apoyará en los fracasos. Si hay miedo a hablar o nuestra pareja está de mal humor siempre, entonces no es una buena pareja.