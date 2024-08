Una exposición en Madrid recorre un siglo de evolución del kimono como prenda de calle

Con Japón como país invitado este año en la 40 edición de los Veranos de la Villa, son numerosas las actividades relacionadas con el país asiático que se vienen desarrollando en Madrid desde el pasado julio y hasta los primeros días de septiembre: danza, artes escénicas, talleres y exposiciones que acercan la cultura de un país remoto, pero con el que al mismo tiempo parece existir un hilo de afinidad, visto el interés que despierta. Entre la tradición de la pintura de biombos y abanicos con pan de oro a la modernidad de los videojuegos, el acrisolado país del sol naciente aparece estos días representado en la capital. Y es en Espacio Cultural Serrería Belga, con seis exposiciones, donde esa representación tiene su centro.

Una de esas seis exposiciones se dedica hasta el próximo 6 de septiembre al kimono, una prenda con siglos de antigüedad, que vive un resurgir en las últimas décadas. En parte es eso lo que trata de reflejar la muestra. Bajo el título Kimono, identidad cambiante: un siglo a pie de calle, reúne un total de 20 de estos atuendos desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Proceden de las colecciones de Anna Miró, Miryam Navarro de Palencia y Laura Pérez Bañón, impulsoras de Kimono Club Valencia. Y trazan ese viaje en una mezcla de piezas formales e informales atesoradas a lo largo de más de dos décadas, además de complementos y revistas de época.

Vista de sala de 'Kimono, identidad cambiante: un siglo a pie de calle', que se puede visitar hasta el 6 de septiembre. / FERNANDO TRIBIÑO / MADRID DESTINO

"La idea que se tenía era que en los años 20 del siglo pasado las japonesas dejaron de usar kimono, pero no es cierto", explica Anna Miró, una de las comisarias. "Lo usaban combinado con ropa occidental. Pero en realidad hasta los años 60 se puede ver en imágenes y documentales a mujeres usándolo. Los hombres no, los hombres se pasaron antes a la moda occidental".

Es en esos años 60 cuando sí que hay un declive. Con la entrada de lo occidental a Japón entra también la máquina de coser. Muchas mujeres se ponen a hacer vestidos y pantalones para sus hijos e hijas. Y en los años 60, cuando esos niños y niñas que han sido vestidos a la occidental empiezan a entrar en la edad adulta desechan el kimono como prenda de uso diario. Se pierden técnicas, muchos artesanos envejecen sin que haya relevo y hay un declinar.

Hasta que a finales de los años 90 y primeros años del nuevo siglo las nuevas generaciones lo redescubren. "Las chicas jóvenes empezaron a comprarlo como locas", prosigue Miró. También a sacar de los armarios los kimonos de sus abuelas. Tradicionalmente en Japón se habían utilizado siempre tintes naturales. Pero en aquellos años 20 del siglo pasado, de la mano de la primera apertura a occidente, penetran las anilinas y hubo una explosión de color. Se empiezan a confeccionar kimonos muy coloristas y con estampados muy grandes que un siglo después a las nietas de las mujeres que los llevaron por primera vez les fascinan. "Eso resucitó el kimono y ahora se lleva muchísimo. En Instagram te salen influencers sin parar".

La exposición en Serrería Belga muestra esa evolución estampada en seda, el tejido en el que están elaborados la mayoría de los kimonos. Solo hay dos excepciones. Uno es de algodón, un kimono de verano y de carácter informal, la clase de prenda, explica Miró, que una mujer se pondría para el equivalente japonés a unas fiestas populares. El otro es de rayón, un textil sintético en el país de los tejidos naturales. "A principios del siglo XX, paradójicamente, Japón, que es el país de la seda, se convirtió en el primer fabricante de rayón del mundo", relata la comisaria de Kimono, identidad cambiante. "Hacía un rayón de una calidad excelente. Solo a raíz de la II Guerra Mundial empezaron a usar materias primas de peor calidad, el rayón empezó a ser muy malo y cayó en desuso para la elaboración de kimonos".

Detalle de uno de los atuendos expuestos. / FERNANDO TRIBIÑO / MADRID DESTINO

Con todo, la pieza estrella de la muestra es un conjunto de novia de la era Taishō (1912-1926), negro y con un estampado floral en la parte inferior. "Los kimonos de novia se llevan de una manera distinta", aclara Miró. "Los kimonos son piezas largas, tan largas como la estatura de la mujer que lo lleva. Por eso tiene un pliegue a la altura de la cintura, para recoger la longitud que sobra. Las novias, en cambio, lo siguen llevando como se vestían en la era Edo o en la era Meiji, arrastrando por el suelo". El conjunto incluye además complementos ceremoniales como una falsa daga, una especie de pequeña cartera con papel de arroz para quitarse los brillos y otros cosméticos y un abanico.

Preguntada por qué a menudo el kimono fascina a los occidentales, Anna Miró lo tiene claro. "El kimono hace guapa a la gente", asegura rotunda. "Llevo 22 años coleccionándolos y aún no he encontrado a una persona que no mejore en kimono. Y la razón es sencilla: es una prenda que perdona los defectos físicos, no se basa tanto en el físico que tenga la persona como en el gusto a la hora de elegirlo y combinarlo. Cuando te pones un kimono eliges el propio kimono, pero también el cuello, el obi [la faja de tela que se lleva a modo de cinturón], los complementos que le pones... Puedes crear una armonía con lo que llevas puesto. Y aunque no seas una persona especialmente agraciada, se va a ver como algo visualmente muy bonito, muy agradable".