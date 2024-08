Estas son las 'primas' de las 'crumbl cookies' que ya puedes comer en Madrid

Cada cierto tiempo hay una receta o comida que alcanza el estatus de legendario en redes sociales (durante unas semanas). Ocurrió con la 'smash burger', con el 'bubble tea'... y ahora con las 'crumbl cookies'. El fenómeno, cuando es lo suficientemente potente, suele generar, además de un montón de vídeos con personas comiendo ante cámara, un amplio recetario 'online' y también la apertura de un puñado de locales para ofrecer el producto de moda aprovechando el viento de cola.

Las 'crumbl cookies' son la moda de este verano. Lo de Crumbl viene porque es el nombre de la cadena que vende estas galletas y que, a partir de una primera tienda en el estado de Utah abierta en 2017, se ha extendido por todo Estados Unidos, superando el millar de establecimientos. Recientemente ha desembarcado en Canadá y durante los meses de julio y agosto las redes sociales han sido pasto de todo tipo de rumores que hablaban de su llegada a España y que... finalmente se revelaron falsos.

Las 'cookies' de Crumbl son crujientes por fuera y blanditas por dentro, de buen tamaño (están pensadas para compartir) y con 'toppings' a base de glaseado, chocolate, caramelo salado, frutos rojos, helado... auténticas recetas en sí mismas que vuelven loca a la muchachada. A la espera de que las oficiales de Crumbl lleguen (¡de verdad!) a Madrid, aquí van siete tiendas de la capital donde puede disfrutarse de señoras galletas al estilo norteamericano.

La Bikini cookie de Blend Cookies. / Blend Cookies

Blend Cookies

Inaugurada hace tan solo unos meses en Chamberí (María de Guzmán, 34), la tienda de Blend Cookies es un escaparate de auténtica lujuria galletera. Tres jóvenes emprendedoras, unidas al chef Steven Moreno, son las mentes detrás de un negocio que, tras arrasar en el terreno del 'delivery', decidieron abrir al público. Entre sus recetas, destacan la de chocolate blanco y miso, la de dulce de leche salado o la vegana con praliné de avellana y chocolate blanco. También tienen 'cookies' de temporada, como la Bikini, que prescinde del azúcar y del gluten y lleva pepitas de cacao.

La galleta Lava White de El Desván Bakery. / El Desván Bakery

El Desván Bakery

Nacida en Barcelona, esta tienda es el sueño de Lucia Kuráková, que comenzó a elaborar 'cookies' en su restaurante de Barcelona y, ante el éxito clamoroso, decidió abrir un local dedicado a sus famosas galletas. El Desván Bakery cuenta ahora con tres direcciones en Barcelona y una en Madrid (Hortaleza, 8), en las que Kuráková encapsula en formato 'cookie' recetas dulces tan reconocidas como la tarta de manzana, el 'brownie' o el tiramisú, todas ellas a modo de relleno. También tiene creaciones tan originales como una de mojito o de bacon y sirope de arce. Auténticas bombas perfectas para compartir.

Cookie Karma

Matthew Borgens es el fundador de este obrador de galletas norteamericanas (Hermosilla, 108), que responden al retrato robot que triunfa: crujientes por fuera y tiernas por dentro. El propio Borgens muestra en sus redes sociales cómo se preparan las distintas 'cookies' que hay en carta y que incluyen mezclas originales como la de chocolate y chile o la de té 'matcha' y pistacho. Aunque se pueden pedir para llevar, en Cookie Karma también se prepara café de especialidad para completar una buena merienda en el local.

Una de las espectaculares creaciones de The Cookie Lab. / The Cookie Lab

The Cookie Lab

Hace seis años, Dana Knowles, fundadora de las tiendas de productos estadounidenses Taste of America, decidió abrir un negocio enfocado a la elaboración de recetas de repostería 'made in USA'. El proyecto, bautizado como The Cookie Lab (con seis ubicaciones en Madrid) no deja lugar a dudas sobre el dulce estrella. Todas cumplen el requisito de tener un interior jugoso con recetas clásicas donde el chocolate, la avena y la almendra se convierten en los ingredientes estrella. También tienen en carta especialidades reposteras como el 'cinnamon roll' o la tarta de queso al estilo neoyorquino.

Guilty

En Guilty (con tres ubicaciones en Madrid) llaman a sus galletas "bombas" en el sentido de que sus rellenos explotan al primer mordisco. Esos interiores untuosos varían entre una combinación de crema de pistacho, chocolate blanco y nueces de macadamia o una mezcla de avena y manzana además del obligatorio chocolate, ya sea con leche, blanco o en forma de crema con avellana. Son de tamaño muy grande y es casi un ritual ya abrirlas a la mitad mientras se graba el correspondiente vídeo para compartir en redes sociales.

Las 'cookies' de Mia Bakery. / Mia Bakery

Mia Bakery

Ariadna Terrón creó Mia Bakery (Menéndez Pelayo, 25, y Víctor de la Serna, 6) en 2019 después de una amplia trayectoria como estilista y 'blogger' y de pasar por otra marca emergente de pastelería, Balbisiana. Aunque su fuerte es la repostería de inspiración francesa, también hace 'cookies' que, aunque no son tan innovadoras como las de otras tiendas, responden al prototipo clásico con versiones con pepitas de chocolate, caramelo salado, nueces pecanas o canela.

Las galletas de Leon The Baker. / Leon The Baker

Leon the Baker

También hay opciones 'galleteras' para aquellos que necesiten comer sin gluten. En Leon The Baker (siete tiendas en Madrid) las 'cookies' son aptas para celiacos e intolerantes al gluten. Entre las versiones que elaboran no falta la canónica, con pepitas de chocolate (que también tienen en versión ecológica) así como otras que incorporan ingredientes como el coco o la chufa. Democráticas, jugosas y apetecibles, ¿quién da más?