Los 'número dos' de Ayuso en el PP y el Gobierno se enzarzan con el delegado del Gobierno: del “nauseabundo” uso de la política al "coladero de Barajas"

Ella le ignora. Lo hace desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que lo nombraron Delegado del Gobierno en Madrid. Primero porque representaba a Pedro Sánchez y todo lo que Isabel Díaz Ayuso combate políticamente desde su atalaya de la Puerta del Sol. Más tarde porque el delegado, Francisco Martín, después de algunos vacíos en público por parte de la presidenta, pasó al ataque. Pero Ayuso evita ya entrar al trapo con él, incluso cuando le preguntan, ella y su equipo tienen claro que su rival es Sánchez y no cualquiera de los líderes de la oposición en Madrid, y ha dejado en manos de sus escuderos en el PP y el Gobierno regional el choque con el delegado.

Estos días de agosto lo hacen a través de las redes sociales. Si Martín se dirige y contesta a la presidenta por sus críticas a la izquierda o al Ejecutivo central, no obtiene respuesta. Lo hacen Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid, o el portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administraciones Locales de la Comunidad, Miguel Ángel García. Aunque en ocasiones es el propio delegado el que apunta directamente a uno de ellos dos. Ella habla de Maduro, de Argentina y de los independentistas, pero siempre con Sánchez en la diana.

Martín ha afeado esta semana a Ayuso que utilice la violencia machista "por conveniencia política", tachándolo de algo "nauseabundo". Lo hizo después de que la presidenta echara mano de la ironía y preguntarse "¿a qué hora empiezan las manifestaciones de las supuestas feministas en España y Argentina para defender" a Fabiola Yánez, antes mujer del ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, a quien ha acusado de golpearla y maltratarla.

Pero la dirigente madrileña no necesitó defenderse, lo hizo directamente Serrano. El secretario general le echó en cara su "silencio" ante el caso de la argentina, en línea con la denuncia previa de la presidenta y dio la vuelta al argumento del delegado reprendiéndole por "atacar a la mujer que lo denunciaba" (Ayuso) y buscar la "foto" con los alcaldes de la región por el "pacto VioGen", un acuerdo impulsado por el Ministerio del Interior con las policías locales para prevenir casos de violencia de género. El argumento por el que rechazan a Martín volvió a repetirse: "Es el delegado de Sánchez".

Pero entre los populares alientan también la división en el PSOE madrileño intentando elevar al delegado a líder de la oposición, reprochándole que en lugar de ejercer como delegado "de todos los madrileños", como estos días ha dicho el portavoz Miguel Ángel García, busca solo competir con el actual dirigente socialista en la región. "Prefieres mirar a otro lado, atacar a Ayuso o hacerle la cama a Lobato", es otro de los mensajes que este miércoles le dedicaba Serrano a Martín. En esta ocasión, la excusa era la crisis migratoria. El número dos de Ayuso en el PP regional insistía en la idea de que Barajas es "un coladero" para que lleguen a la región extranjeros sin documentación y acusaba a la Delegación de ser uno de los "responsables" de lo que considera un "fraude" porque se hacen "pasar por menores" y entonces tienen que hacerse cargo de ellos las comunidades autónomas.

Como un beef entre artistas, el delegado y los escuderos de Ayuso se dedican ironías y críticas mordaces a través de las redes sociales. "Aunque sea agosto podrías leer algo más que los titulares…", le regañaba García al delegado por una noticia publicada por Martín sobre cómo Madrid ha perdido un elevado número de empresas registradas en el último recuento. El problema para el portavoz no era la noticia, sino el comentario con que lo acompañaba el delegado: "Demasiado cartón piedra". A partir de ahí, además de intentar desmentir y justificar los datos, es donde García le reprochaba también que no es "líder de la oposición", incidiendo en la herida abierta en el PSOE madrileño desde hace meses porque hay facciones del partido no afines a Lobato. Como delegado debería alegrarse "por las cosas buenas que le pasan a Madrid", insistía García.

Hoy 15 de agosto es el día grande de La Virgen de la Paloma, patrona popular de Madrid -con permiso de La Almudena- y de los bomberos. Día en el que el alcalde de la capital y la presidenta de la Comunidad de Madrid abandonan por unas horas su retiro estival y reaparecen para dejar su marchamo sobre la política nacional. Es casi una tradición tan arraigada como el acto oficial en la Plaza de la Villa, en el que se baja el lienzo con la imagen de la virgen para que desfile en procesión por la ciudad. El intercambio de mensajes y reproches de estos días a través de las redes sociales, llegará hoy previsiblemente ante los micrófonos y las cámaras.