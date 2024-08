Pablo Claver, director del Museo de la Felicidad: "Nunca es tarde para aprender a ser más feliz”

¿Qué siente alguien que se dedica a dar felicidad a los demás?

Siente felicidad al poder impactar en la felicidad de los demás. Cuanto más das, más recibes.

¿De qué se puede disfrutar en el museo?

El museo es un recorrido por la geografía, la historia, la cultura, la literatura y la ciencia de la felicidad, que se combina con más de 20 experiencias para vivir en primera persona algunas técnicas que nos pueden ayudar a ser un poquito más felices. Todo con rigor científico.

Además, solamente hay dos en el mundo, ¿por qué eligió Madrid?

Descubrimos que sólo había un Museo de la Felicidad en el mundo, en la ciudad de Copenhague, y decidimos traerlo a Madrid. Nuestra idea es expandirnos en más lugares para seguir impactando en la felicidad de miles de personas.

Los visitantes sonríen al entrar para que se abran las puertas, nos dicen su nivel de felicidad en nuestro termómetro emocional y entran en el único risódromo que hay en España

¿Tiene algo diferente este respecto al de Dinamarca?

Sí. En nuestro museo, aparte de conocer con rigor científico y académico sobre los avances de la felicidad, se vive en primera persona. Los visitantes sonríen al entrar para que se abran las puertas. Nos dicen su nivel de felicidad en nuestro termómetro emocional, saltan para liberar endorfinas, entran en el único risódromo que hay en España, investigan y exploran sobre su propia felicidad entrando en el Armario de la Verdad, bailan, se abrazan a unos abrazadores gigantes, hablan con seres queridos, conocen el peso de la felicidad, se hacen fotos con su sonrisa aumentada con lupas, hacen cosas por primera vez como tirarse por un tobogán que aterriza en una piscina con 2.000 bolas. Así van experimentando y aprendiendo como mejorar sobre su propia felicidad.

¿Qué experiencia vive un visitante del museo?

Al ser inmersivo, casi sin darse cuenta, tiene que participar en muchas experiencias, por lo que va a aprender a través del entretenimiento sobre algo que a todos nos interesa saber como es el hecho de ser más felices. Sí que dejamos claro que no se puede ser feliz todos los días del año, pero sí muchos, si no tenemos nada que nos lo impida. Así que, si no tienes nada que te impida hoy ser feliz, lo mejor es visitar nuestro museo y aprender entreteniéndote.

No hay una receta mágica para ser feliz. Si la hubiera la utilizaríamos todos los seres humanos. Pero sí que hay muchas técnicas para mejorar estados de ánimo

¿Y los niños también pueden disfrutar de esta experiencia?

Abrimos nuestras puertas a niños entre 3 y 103 años. Todos son bienvenidos. Más de 65.000 personas ya nos han visitado de todas estas edades. Todos podemos aprender para ser un poco más felices y nunca es tarde. Hoy puedes ser un poco más feliz que ayer.

Se habla mucho del concepto de la felicidad. ¿Cuál es la receta para ser feliz?

No hay una receta mágica para ser feliz. Si la hubiera la utilizaríamos todos los seres humanos. Sí que hay muchas técnicas para mejorar estados de ánimo. Lo que proponemos es que conozcan estas técnicas, muchas de ellas durante la visita al Museo de la Felicidad y luego las vayan probando y se queden con las que mejor les funcionan.

La felicidad también tiene su parte química en el cerebro, ¿no?

Sí. Liberamos una serie de hormonas (endorfinas, serotonina, oxitocina y dopamina), que nos hacen sentir mejor. A través de la risa, de los abrazos, del movimiento y de nuestros pensamientos y acciones podemos liberarlas y ser más conscientes de lo que estamos viviendo y ser más felices. En el museo se viven todas estas hormonas en vivo y en directo.

¿Es usted feliz?

Sí, muchos días, pero no todos. Si alguien de mi familia está enfermo o algo no sale como yo pensaba, puedo estar triste. Tenemos todo el derecho como seres humanos que somos a vivir todas las emociones. Pero si no tengo nada que me lo impida, intento que todos los días o muchos de ellos sean memorables, disfrutando de todos los pequeños buenos momentos que suceden todos los días.