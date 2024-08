Más Madrid capea el debate sobre la singularidad catalana y pospone su posición a que se concrete

Entre las voces que se han escuchado en la izquierda en estos primeros días de agosto sobre la financiación singular de Cataluña no ha estado la de Más Madrid. En Sumar, plataforma nacional de la que forman parte, afrontan tensiones internas por el pacto fiscal, porque desde sus filas se defienden posturas diversas que pueden incluso poner en riesgo la mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso para una eventual reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que haga factible lo acordado en Barcelona. Pero en Más Madrid han optado por la prudencia. Se muestran "expectantes" a lo que pueda llegar a partir de este lunes.

Ninguna de las tres coportavoces del partido, Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, se ha pronunciado aún. Tampoco para mostrar el entusiasmo de otros compañeros de Sumar por la investidura ya consumada de Salvaldor Illa. Hace unos días, al conocerse el texto firmado entre PSC y ERC, la dirección de Más Madrid pidió a su equipo económico, con Eduardo Gutiérrez como responsable del área, un análisis sobre sus posibles efectos. Su conclusión es que es demasiado "vago" respecto a aquello que más puede afectar a otras comunidades autónomas, el mecanismo de solidaridad, que se menciona pero no se desarrolla, apuntan.

El pacto, al menos tal y como se ha conocido, "deja margen para hacer cosas deseables" en otras regiones, señalan desde la formación madrileña: "No cierra nada". Aquí, como en el PSOE de Madrid, creen que ahora empieza el camino para apuntalar los "matices" y "ajustes" sobre lo acordado que permitan compensaciones a la caja común y a otros territorios.

En clave madrileña

En la Comunidad de Madrid las dos fuerzas de la izquierda se encuentran en la oposición con un mismo número de diputado (27), peleando por mostrar su cercanía a lo regional frente a la política nacional y con una presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que en las dos últimas legislaturas ha logrado imponerse en las elecciones ondeando un madrileñismo frente a las políticas de Pedro Sánchez que hasta la pandemia era mucho más tenue.

El discurso sobre la financiación singular de Cataluña ya pone en una situación complicada a los socialistas madrileños, según reconocen en el equipo de Juan Lobato. En el caso de Más Madrid, que se define como un partido netamente madrileño y con "arraigo" en la región, se escudan muchas veces en que son una formación regional para no entrar en cuestiones nacionales que no les interesan, pero el acuerdo en Cataluña afecta al arca pública común de todos los territorios, y no se prevé que defiendan un acuerdo si solo beneficia a una comunidad autónoma y si, además, no se sabe aún cómo va a afectar a la que ellos aspiran a gobernar. Más aún cuando Madrid es la región que mayor aportación hace a la caja común, cerca del 70% del total, y está por determinar cómo evolucionará esa participación tras la salida de Cataluña del sistema.

En Más Madrid aducen que no tienen más información y que van a posponer un "posicionamiento cerrado" mientras no sepan cómo se va a articular la contribución "a la solidaridad con las demás autonomías" que menciona el texto, o conozcan cómo va a funcionar "la recaudación propia" en Cataluña. Su objetivo, dicen en el partido, ha sido "dejar las pasiones fuera" en este debate mientras no tengan más detalle.

Pendientes de la cláusula de solidaridad

Pero al tiempo que reconocen estar "expectantes", sí muestran estar "más cerca" de las posturas más críticas con el pacto que se han conocido hasta ahora dentro de Sumar. Prueba de ello es el apoyo que la diputada por Más Madrid Tesh Sidi ha dado al responsable económico de la formación de Yolanda Díaz y encargado de negociar los presupuestos con el ala socialista del Gobierno, Carlos Martín Urriza, que ha mostrado esta semana su oposición a un nuevo sistema fiscal a Cataluña. Sidi ha sido el único miembro de Más Madrid que ha exhibido públicamente a través de la red social X su respaldo a esta tesis. El resto de la dirección de Más Madrid, de momento, guarda silencio.

"No romper el mecanismo de solidaridad" es la idea que trasladan desde la formación de Mónica García, en línea con lo que apuntaba Urriza y que ya han defendido también en IU, Compromís y la Chunta Aragonesista. La "demolición del sistema actual" al que podría abocar el pacto catalán "conduciría a un sistema menos redistributivo de la renta y la riqueza", explicaba el responsable económico de Sumar, que señalaba que "limitar la redistribución con el criterio de ordinalidad" que se defiende en el texto de PSC y ERC derivaría en que las regiones más ricas tendrían más y mejores servicios públicos.