Última hora y actualidad de Madrid, en directo: los delitos contra la autoridad y con violencia física descienden entre los menores infractores en Madrid

El verano puede ser la mejor época para comer en Madrid: el Mercado de los Montenses te espera

Seamos sinceros, quien puede evitarlo no está en Madrid en estas fechas. Pero eso no significa que no podamos ver el vaso medio lleno. Y es que aunque la capital ya no descansa ni a 40 grados, algo más tranquila sí está, y por ello el verano puede ser el momento perfecto para darnos un homenaje, y aprovechar para acudir a esos lugares en los que en cualquier otro momento del año habría que darse codazos para entrar. Aquí vamos a recomendar el mercado de los Mostenses, un centro gastronómico no tan conocido como otros de la ciudad, donde la cocina asiática y latinoamericana brillan por su calidad.