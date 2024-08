Última hora y actualidad de Madrid, en directo: aterrizan en Madrid las pizzas más famosas del mundo y las favoritas de Julia Roberts en 'Come, reza, ama'

C. D. P.

Pozuelo se une al proyecto europeo CiRCE-JA para la mejora de la Atención Primaria

El proyecto europeo Joint Action Transfer of Best Practices in Primary Care (CiRCE-JA), en el que participa Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, avanza con paso firme. La primera reunión de equipo de esta iniciativa se celebró el pasado 17 de julio, marcando el inicio de la implementación de una destacada práctica eslovena en 13 centros de salud madrileños, incluyendo el de Las Rozas-El Abajón y el San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón, según informó la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.