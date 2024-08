Ayuso repudia la “secesión fiscal” para Cataluña: “Mientras a nosotros nos quitan autonomía, a otros les conceden la independencia”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha esperado una semana para explayarse sobre su rechazo al pacto entre ERC y PSC. Desde que se conoció el acuerdo el pasado martes, los presidentes autonómicos del PP han mostrado su repulsa a un concierto económico en Cataluña que abre la puerta a la incertidumbre en sus respectivas comunidades, la mayoría de ellas receptoras de fondos para la financiación de sus servicios públicos. La dirigente madrileña ha tachado de "secesión fiscal" la concesión a los independentistas y ha concentrado sus críticas en augurar un futuro negro para toda España si el acuerdo se consuma: "A Madrid le va a ir mal, aviso, pero al resto de España ni te cuento".

Pero Ayuso, que durante toda la semana pasada ha ocupado sus comunicaciones en redes sociales en defender a los opositores venezolanos ante unas elecciones puestas en duda por la comunidad internacional, ha incidido en que el problema que surge con el concierto a la catalana no es solo económico sino que atañe a la libertad de las comunidades autónomas, con el foco puesto en aquellas que como Madrid y Andalucía han visto cómo el Gobierno de la nación aprobaba leyes que contrarrestaban sus políticas. "Mientras a nosotros (Madrid) nos quieren quitar la autonomía y nos quieren imponer impuestos, como hacen con patrimonio", explicaba Ayuso en una entrevista en la Cope, a otros "les dan total independencia, eso es una secesión fiscal".

La presidenta madrileña ha rechazado cualquier especulación sobre la posibilidad de que Madrid pida a su vez una financiación singular para la Comunidad, advirtiendo de que "si empezamos con provincialismos esto se acaba”, pero ha señalado que acudirá a los organismos que haga falta para no perder su autonomía y que no se impongan en la región y el resto de España "las mismas políticas de ERC que en Cataluña tan mal han funcionado". "No buscan lo mejor para la Cataluña sino lo peor para Madrid", ha insistido: "Buscan el agravio al otro".

"Madrid podría ponerse a la cabeza de la queja en economía" ha incidido Ayuso, pero ha insistido en que los presidentes autonómicos del PP están coordinados para evitar hablar cada uno de lo suyo y su dinero, "no caer en las trampas y las palabras" del Gobierno, "en la plurinacionalidad y en el multi" todo, ha ironizado llamándolos "eufemismos baratos" que rompen una conferencia de presidentes.

Apela a los barones socialistas

La dirigente madrileña también ha apelado a los barones socialistas. Convencida de que Sánchez va a "intentar comprar" la voluntad de "los barones socialistas con dinero", les pide que "entren en razón". Dice que tiene de algunos de ellos un buen concepto desde la pandemia, pero les exige actuar contra este acuerdo porque "esto va de todos" y "España se va por el sumidero".

Repite su idea de que lo importante no es el dinero: "No es solo una cuestión económica, es que ya no somos iguales ante la ley". Y pincha para llegar a los votantes socialistas contrarios al pacto catalán: "¿Cuándo haya problemas para financiar los servicios públicos, en qué puesto de qué lista van a estar sentaditos, mirando para otro lado y siendo desleales a España entera?".