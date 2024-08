Última hora y actualidad de Madrid, en directo: la Comunidad de Madrid acoge por primera vez el Festival Internacional de música Kalorama

Madrid acoge por primera vez el Festival Internacional de música Kalorama

La Comunidad de Madrid acogerá por primera vez el Festival internacional Kalorama los días 29, 30 y 31 de agosto en el Recinto Ferial de IFEMA al aire libre y con aforo limitado. Actuarán, entre otros, The Prodigy, Sam Smith, Massive Attack, Raye, LCD Soundsystem, Fever Ray, Peggy Gou, The Smile, Joe Goddard, Jungle, Monobloc o The Postal Service Death.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha celebrado que la región sea el escenario de este encuentro que ha descrito como “un importante evento tanto para el sector como para Madrid al servir de escaparate para promocionar y fomentar el turismo y los grandes eventos musicales y culturales”. “Madrid se consolida como uno de los destinos de festivales más importantes del mundo gracias a la calidad artística de las propuestas y el refuerzo de la descentralización de la demanda”, ha añadido.