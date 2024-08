Ahí te quedas, Madrid: cinco escapadas gastronómicas cortas para desconectar en agosto

“Arde la calle al sol de Poniente”, cantaban Radio Futura en ‘Escuela de calor’ y ese podía ser el himno oficioso de la parte central, del cogollo del verano madrileño. En plena sucesión de olas -pero no de las que nos gustaría, sino de las que traen temperaturas pasadas-, proponemos hacer un paréntesis con la riqueza gastronómica de la capital y buscar destinos para pasar un fin de semana comiendo bien (y durmiendo mejor).

El comedor del restaurante de Pico Velasco y sus vistas. / Pico Velasco

Pico Velasco

El chef Nacho Solana (una estrella Michelin por el restaurante que lleva su apellido en el pueblo cántabro de Ampuero) e Inés Aguirreburualde, su socia en esta aventura, han imaginado un rincón para una escapada perfecta. En pleno parque natural de las marismas de Santoña (barrio Angustina, Cantabria), este hotel y restaurante se ubica en una casona del siglo XVII que ha mantenido su caparazón de piedra para albergar un corazón de puro confort. Con solo once habitaciones, destacan las de la planta superior, en las que no hay más que cristaleras para conectar con un exterior que es pura conexión con valles y prados.

El restaurante es un proyecto lleno de mimo absoluto donde uno encuentra dos menús (Sincio y Albiar) que encierran todas las virtudes de este cocinero cántabro. No falta su croqueta de jamón que logra ese equilibrio perfecto entre una bechamel cremosa -que no líquida- y un exterior perfecto, con un rebozado de toda la vida en el que no hace falta recurrir al 'panko'. Sobresalen aperitivos, como el tomate de temporada cocinado al vacío para explotar en la boca o el delicado champiñón en texturas, de resonancia casi japonesas.

Solana se luce en los platos centrales, donde arriesga. Y gana. Se trae la trucha imperial del Pirineo que llega pletórica de jugosidad y grasa (de las buenas). Y también se la juega con el pichón, que viene acompañado de un mole que le va como anillo al dedo, con la pechuga braseada al punto y los muslos guisados junto con el hígado en forma de 'chupa-chups'. En los vinos, más apuestas (ganadoras) como una selección de 'champagnes' de pequeño productor a precio más que razonable.

El sueño de una noche (cántabra) de verano tiene un despertar a la altura, con el que fue elegido en 2023 como uno de los mejores desayunos de hotel de España. Completísimo y servido con gusto y mimo por un servicio discreto y eficaz. Aquí no falta el sobao y la leche frita, héroes locales, pero también una tortilla de patata cuajada en el momento que mira de tú a tú a las que todos tenemos en nuestro altar particular. Pico Velasco es una ‘masterclass’ de placer servida por un equipo que sabe mucho de esto.

Uno de los platos de L' Auberge Basque. / L' Auberge Basque

L’Auberge Basque

Todas las ideas preconcebidas sobre los estrella Michelin franceses se derrumban como una torre Eiffel hecha de naipes cuando uno entra en L’ Auberge Basque ( 745 Vieille Route de Saint-Pée, Saint-Pée-sur-Nivelle, Francia). En este hotel y restaurante Relais & Châteaux no hace falta tirar de tradición impostada ni de un comedor ampuloso para conquistar el estómago y el espíritu de los que pasan por aquí.

Cédric y Marion Béchade han conseguido crear en Saint-Pée-sur-Nivelle, un pueblo a apenas media hora de la frontera con España, en el País Vasco francés, uno de esos refugios que son todo personalidad y en las que todo cobra sentido. Sentido cuando uno llega a un remanso de paz conectado con campos verdes y que cuenta con una piscina climatizada en la que relajarse antes de la cena.

Es perfecto empezar (y seguir) el menú de cena con el 'champagne' que la 'maison' Duval-Leroy hace ex profeso para la casa y que ya anticipa que este es un lugar con un encanto especial. Cédric atiende junto a su equipo el comedor y reparte entre las mesas una descripción del menú, creado en base de ingredientes de kilómetro cero, siguiendo la filosofía que Cédric resume en una selección de proveedores con nombres y apellidos y un radio máximo para la localización de ingredientes que no debe exceder los 200 kilómetros.

Cédric presenta los platos a través de tarjetas impresas en las que se ven recreaciones artísticas maravillosamente naïf hechas por él mismo con el iPad. Y como en una vieja película de animación, vemos como la trucha marinada en sidra vasca pasa del papel a la realidad. Y lo mismo sucede con el salmonete escoltado por verduritas o su versión del marmitako de atún en dos preparaciones con los ingredientes habituales -pimiento, patata, cebolla- presentes de maneras poco habituales. El postre de chocolate, una de las especialidades de Cédric como chef, y que se reviste con 'stracciatella', fruta de la pasión y té matcha, es obligatorio. Al día siguiente, más fiesta con otro desayuno pletórico de ideas: el tradicional pastel 'gateau basque', un yogur de otra dimensión a la hierba de la verbena o una cazuela de huevos con chistorra. Ideas que surgen del entorno y que brillan a la luz de una propuesta de autor con la que es imposible no sentirse plenamente como en casa (aunque se esté en otro país).

Uno de los vagones que albergan restaurantes en el hotel Canfranc Estación. / Canfranc Estación

Canfranc Estación

Si muchas veces el destino es el propio viaje, ¿qué mejor que refugiarse del calor madrileño en una estación de tren de los Pirineos reconvertida en hotel? En Canfranc Estación, A Royal Hideaway Hotel (calle Huesca, s/n, Canfranc-Estación, Huesca) el viaje es doble: resulta difícil no sentirse transportado a 1928, año en el que se inauguró este imponente edificio como edificio esencial para el transporte entre Francia y España.

La apuesta gastronómica es también de largo recorrido. Eduardo Salanova en los fogones, y Ana Acín en la sala (y ambos en la dirección gastronómica) , ofrecen una experiencia estrella Michelin en el marco perfecto: un vagón de tren (Canfranc Express) reacondicionado para la ocasión y en el que ofrecen un menú que mira a la gastronomía aragonesa con ojos nuevos y donde sobresalen pases como la borraja marina con percebe y una salsa con almeja y berberecho o el binomio de esturión del Río cinca y ostra. En los postres, recetas que suenan nuevas como la recreación del pastel ruso tan tradicional en Aragón y para el que emplea judías blancas. En el maridaje, vinos de la zona de pequeños productores donde uno se encuentra vinos servidos en botellas de barro o referencias a base de uvas como la garnacha gris.

Como a Canfranc se va a desconectar y a pasar varios días, la oferta gastronómica se complementa con restaurantes más informales como El Internacional -en el que probar una deliciosa versión de las migas aragonesas- pero también con el restaurante 1928, que se alberga en un segundo vagón. El nombre hace referencia a la apertura de la estación y establece un juego de espejos entre la gastronomía aragonesa y francesa con platos que evocan el recetario de la época. Una lección de historia de la que Salanova sale airoso con ejemplos como la ternera Orloff con guisantes en mantequilla y ‘gratin dauphinois’.

El imponente Castillo de Artega. / Castillo de Arteaga

Castillo de Arteaga

Cambiar el calor abrasador madrileño por las temperaturas más amables del norte de España siempre funciona. Pero si además el destino final es un castillo la sensación de privilegio rompe todos los registros. En el Relais & Châteaux Castillo de Arteaga (Gaztelubide Kalea, 7, Zelaieta, Bizkaia) uno se adentra entre los muros de una propiedad que perteneció en su día a la mismísima María Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. “Todos los elementos de madera y de piedra de la torre original son originales de época y se han conservado hasta nuestro días”, explica la directora del hotel, Garbiñe Azkuenaga. Del siglo XIX a 2024: casi nada.

Castillo de Arteaga cumple en 2024 dos décadas desde su reapertura, convertido en un hotel de 13 habitaciones en el que, como no podía ser de otro modo para aparecer en esta lista, también se come muy bien. En el restaurante Gaztelu Maitea, la chef Estíbaliz Mekolalde elabora una cocina sin disfraces, donde uno siempre encuentra en el plato lo que se enuncia en la carta. En dos décadas este restaurante ya tiene sus propios clásicos, como el corte de ‘foie’ con toque de brasa, purés de frutas y ‘txakoli’ de vendimia tardía, que debe pedirse sí o sí. Hay que estar atento a los fuera de carta porque pueden caer unos pimientos de Gernika perfectamente fritos o unas almejas en salsa verde canónicas.

Entre los principales da igual que se trate de pescado o de carne, hay que apostar por las preparaciones al fuego. El rape negro a la brasa en su propio jugo, con ‘romescu’ y crema de ajetes es un plato de pescado que no desentonaría en un banquete real. Entre las carnes, la jefa es la chuleta -para eso estamos en el País Vasco-. Hay que hacer hueco para los postres, que se piden con antelación para que se preparen al momento. Dos buenas ideas: el suflé caliente de nueces y avellanas con helado de cítricos o la torrija caramelizada de pan ‘brioche’, helado de leche y café irlandés. Para descansar tras la cena, no hay mejor plan que acomodarse en la habitación 201, en la que descansaba la propia María Eugenia de Montijo.

Uno de los arroces que se ofrecen en el hotel y restaurante mallorquín Finca Serena. / Finca Serena

Finca Serena

Sería impreciso decir que en Mallorca no hace calor. Sí, sí que lo hace, pero con el Mediterráneo cerquita se lleva mejor. Por eso, un plan sin fisuras es dejarse llevar hasta Finca Serena de Único Hotels, en pleno Pla de Mallorca (Ma-3200, km. 3, Montuïri) a 20 minutitos de la playa para aunar campo y playa en una apuesta única. En su restaurante Jacaranda, dirigido por el chef Óscar Velasco (Velasco & Abellà, Madrid), se trabaja bajo la filosofía del campo a la mesa. Pero de verdad, tal y como se demuestra en platos como la ensalada de hinojo, pomelo y tapenade o el tomate de 'ramallet' asado y frío, acompañado de cebolla escabechada, almendras y albahaca.

El verano trae novedades en forma de noches temáticas. Los martes se dedican a los arroces, en versiones de marisco, pollo de la isla o verduras de las huertas situadas cerca del hotel. Los chefs del restaurante los preparan al fresco, a la vista de todos los comensales. Los jueves toma el relevo la parrilla que pone el punto perfecto a carnes y pescados. En ambos casos, el plan se completa con música en directo y con una oferta de coctelería a cargo de Daniel Cruz, 'head bartender' de Único Hotels.