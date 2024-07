Los madrileños son los españoles que más beben agua del grifo

Es uno de los tópicos más habituales en relación con Madrid, como el que dice que su sierra tiene los mejores cielos o el de la chulería de sus habitantes: como el agua del grifo de Madrid, ninguna. Ahora, un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) viene a confirmar ese orgullo que los madrileños sienten por el agua que beben. Apenas un 1% se muestra descontento con la calidad del agua corriente. Son, con los vascos, que presentan el mismo porcentaje, los españoles más satisfechos en este sentido.

En el otro extremo se encuentran levantinos y catalanes. Hasta un 47% de habitantes de la Comunidad Valenciana y un 45% de los de Cataluña consideran que el agua del grifo en sus ciudades es mala o muy mala. En Andalucía, Aragón y Castilla y León, el número de residentes descontentos con la calidad del agua del grifo es también apreciable, según la OCU, superior al 19%

En términos generales, el descontento nacional con el agua corriente alcanza a uno de cada cuatro españoles: un 24% estiman que la calidad es mala o, directamente, muy mala. Para el mismo porcentaje, un 24%, es muy buena o excelente. La opinión mayoritaria, no obstante, compartida por un 52% de españoles, es que el agua en su ciudad es buena o al menos aceptable.

La valoración, aclaran desde la OCU, se refiere fundamentalmente a percepciones sobre su sabor o a las sensaciones gustativas, sin que ello quiera decir que el agua no sea potable o resulte nociva para la salud. Además, constatan que la valoración varía según el género y la edad: los más descontentos son las mujeres, especialmente las más jóvenes.

Como consecuencia lógica de esa percepción, madrileños y vascos son también los ciudadanos que en mayor proporción beben agua del grifo a diario. La mayoría de los españoles lo hacen: el 59% de los encuestados, un total de 1.100 personas de entre 25 y 80 años, afirman consumir agua corriente habitualmente tanto para beber como para cocinar. Un 41% de españoles, por lo tanto, aseguran no beber agua del grifo de manera cotidiana. Hasta el 17% contestan que no la consumen por costumbre y un 25% señalan que la utilizan exclusivamente para cocinar, pero no para beber.

Por comunidades, solo en Madrid y en el País Vasco la proporción de quienes beben agua corriente llega a ser de nueve de cada 10. En el caso de los madrileños son un 93%, mientras que entre alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos el número es de un 90%. Siguen Aragón, con un 73%, Andalucía, con un 67%, y Castilla y León, con un 61%. La relación sigue por encima de la mitad entre castellanomanchegos y gallegos: un 55% de los primeros y un 51% de los segundos sí que llenan sus vasos accionando el mando de las pilas de sus cocinas. Por el contrario, son minoría los que lo hacen en Cataluña (34%) y en la Comunidad Valenciana (30%).

El estudio de la OCU también ha preguntado por la percepción que se tiene sobre el precio del agua corriente. El 10% de los encuestados han afirmado no saber lo que cuesta mientras que para casi un tercio, para un 30%, es cara o muy cara. Aun así, es considerablemente más económico beber agua del grifo que embotellada. La organización estima que una familia de cuatro miembros que consuma unos dos litros por persona afronta un gasto mínimo de 500 euros anuales, mientras que si bebieran agua del grifo, ese gasto sería 100 veces menos, apenas cinco euros anuales para la misma familia.

Según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística en su Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua, publicados en 2022 pero referidos a 2020, las comunidades donde mayor es el coste unitario del agua del grifo son Cataluña (2,66 euros por metro cúbico), Baleares (2,52 euros) y Murcia (2,51). Donde más bajo es ese coste es en Castilla y León (1,10 euros), La Rioja (1,17 euros) y Galicia (1,24 euros). En la Comunidad de Madrid ese coste era de 1,92 euros por metro cúbico, justo el coste medio del país.

El mismo informe del INE establece que Cantabria es la región en que el consumo medio de agua por hogar para todo uso es mayor: 165 litros por habitante y día de media. País Vasco es, por el contrario, la que menos agua gasta, con una media de 97 litros diarios por habitante. El consumo medio nacional es de 133 litros por habitante al día, cifra ligeramente superior a la de la Comunidad de Madrid, donde cada habitante utiliza al día 129 litros de agua de media.