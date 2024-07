Hacienda busca calmar a Madrid ante el pacto en Cataluña adelantando que recibirá más de 20.000 millones en 2025

La incertidumbre que ha generado el pacto entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa ha hecho mover ficha al Ministerio de Hacienda. La expectación ante cómo puede afectar a la caja común un eventual concierto económico para Cataluña, adelantado por ERC pero no detallado aún por los socialistas, ha hecho saltar al PP, que ya ha pedido explicaciones y ha advertido que no se quedarán "quietos". De momento, el departamento de María Jesús Montero ha enviado una misiva a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid para intentar suavizar las posibles críticas en esta región informando de que recibirá 20.447 millones en concepto de entregas a cuenta en 2025.

En octubre de 2023, la consejera madrileña, Rocío Albert, presentaba los presupuestos autonómicos lamentando que estaban hechos a ojo porque el Gobierno de la nación no había facilitado aún "información certera" sobre las entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio anterior porque no contaba con un proyecto de presupuestos. Fue una crítica que realizaron todas las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP durante el otoño pasado, ya que lo habitual es que el Ejecutivo de estos datos a partir de septiembre y el año pasado no fue así. En esta ocasión, en cambio, incluso se ha adelantado la comunicación a agosto coincidiendo precisamente con el anuncio del nuevo sistema de financiación para Cataluña.

Las aportaciones

En la carta enviada por Hacienda a la Comunidad de Madrid, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en la región, se informa de que "contando con la liquidación del ejercicio 2023, que alcanza los 794,6 millones, esta comunidad autónoma dispondrá en total de 21.186 millones del sistema financiación autonómica el próximo año, lo que supone 483 millones más que en 2024". Y esto, explica el Gobierno, significa que serán "las mayores de su historia".

Suponen "un incremento del 9,1% con respecto a los 18.742 millones de euros que recibe la Comunidad de Madrid en concepto de entregas a cuenta en 2024", explica la Delegación del Gobierno, esto es, "1.704 millones más".

Las entregas a cuenta son las aportaciones del sistema de financiación que el Gobierno realiza a las administraciones regionales y locales, y se calculan a partir de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de la tarifa autonómica del IRPF y los porcentajes de IVA e Impuestos Especiales que la ley marca para cada comunidad autónoma. Su cálculo está vinculado a la información disponible en el momento de elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que de momento está pendiente porque Junts tumbó la senda de estabilidad hace unos días.

El conjunto de las comunidades autónomas recibirá el próximo año por este concepto un total de 147.412 millones de euros, según los datos facilitados por el equipo del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín."Es la mayor cifra de la historia y supone un aumento del 9,5% respecto al volumen de las de 2024", señalan en esta institución, "son números que corroboran el compromiso del Gobierno con la suficiencia de recursos para todos los territorios, para que puedan prestar con la máxima calidad los servicios públicos de los que son responsables".

"No nos quedaremos quietos" del PP

La comunicación de estas entregas a cuenta se ha conocido después de las críticas que el PP de Madrid ha vertido tras conocer el anuncio del acuerdo entre PSC y ERC. Isabel Díaz Ayuso se ha limitado de momento a un "no nos quedaremos quietos" en la red social X, que lo mismo se refería al acuerdo que al resultado electoral en Venezuela. Su número dos en el partido, Alfonso Serrano, ha sido más explícito esta mañana en Alcorcón: "Es un ejemplo de corrupción política y económica. Dieron la amnistía a cambio de votos, concedieron los indultos a cambio de Gobierno, eliminaron la malversación y sedición a corruptos y golpistas para mantenerse en el poder y ahora pretenden romper la caja única para que Illa sea presidente de Cataluña". La medida, si se mantiene tal y como la ha comunicado ERC, es un "robo a los madrileños", según Serrano, que tampoco ha dudado en pedir al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, "un pronunciamiento claro" que muestre que defiende "los intereses de los madrileños".

La consejera de Hacienda madrileña, por su parte, ha denunciado que se está abriendo una vía para la independencia por la puerta de atrás "creando un país nuevo que se llama Cataluña" y se ha preguntado quién "va a poner esa financiación" para sostener los servicios esenciales en España si los catalanes se salen del sistema de solidaridad.