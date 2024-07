Eduardo Barba, jardinero: "Las plantas te enseñan a tener un reloj distinto"

Permítame empezar un poco pesimista: ¿cuántas plantas van a morir este agosto en las casas madrileñas?

Por desgracia, creo que muchas. Las plantas son muy resistentes en los interiores de las casas, pero muchas no van a aguantar la poca cantidad de agua que van a recibir ni, muchas veces, la poca iluminación. La gente sale de vacaciones y las deja ahí, un poco arrinconadas.

Porque, en general, ¿tratamos bien a nuestras plantas?

Pues hay que decir que cada vez mejor. Cada vez hay más conciencia de que son seres vivos que tienen unas necesidades muy marcadas y hay mucho interés por aprender de esas condiciones de cultivo que necesitan.

¿Cuál es el mayor pecado que solemos cometer?

Dos: la falta de conocimiento real de la planta, de dónde proviene, cuáles son sus necesidades; y, por otra parte, el exceso de cuidados. Si tú sabes dónde crece una planta es muy probable que le des mejores cuidados. A su vez, estar demasiado pendiente puede resultar perjudicial. Un exceso de riego, por ejemplo, normalmente es un punto de no retorno hacia el colapso de la planta.

En Madrid contamos con una historia jardinera apabullante. Fuente del Berro es maravilloso; el Capricho, increíble; el jardín del Príncipe de Anglona tiene una belleza impresionante; el del Museo Sorolla...

¿Y las administraciones?

Depende mucho del país. Siempre recuerdo con especial emoción la primera vez que estuve en Alemania, en Berlín, y vi cómo a los árboles se les construían unos alcorques inmensos, de tres metros por tres metros o cuatro metros por cuatro metros. Madrid, creo, es de esas ciudades que todavía necesitan apreciar más el árbol, pero no solo por parte de las administraciones, también por parte del usuario. Cuántas veces ves anuncios clavados en un tronco... El árbol tiene una consideración de mobiliario urbano cuando realmente es un ser vivo. El problema es complejo y hay que abordarlo desde distintos frentes.

¿Cuál es su formación y cómo llegó a la jardinería?

Desde muy pequeñito me gustaban las plantas. Mi madre siempre plantaba sus geranios, sus calas... Íbamos mi madre y yo andando por la calle de camino al mercado o comprar el pan y se encontraba un trocito de esqueje tirado en la calle, lo recogía, lo llevaba a casa, lo pinchaba en una macetita y crecía otra vez. Eso para mí era algo fascinante. Así que estudié jardinería en lo que entonces era la Escuela Central de Capacitación Agraria, en San Fernando de Henares. Soy técnico en jardinería. Me siento muy orgulloso y jamás me arrepentiré porque es una profesión que adoro.

¿Las plantas sienten?

Por supuesto. Y cada vez se sabe que sienten más y más, a medida que tenemos más instrumentos para calibrarlo. Cada vez sabemos más lo desarrollada que está la inteligencia vegetal. Las plantas son capaces de medir una cantidad de parámetros inimaginables hace años. Hay plantas que a través de las raíces captan sonidos, son capaces de analizar o de captar el nivel de frecuencia del agua fluyendo.

¿Cuál es el jardín o el parque más bonito de Madrid?

En Madrid tenemos la suerte de contar con una historia jardinera apabullante. Cuando viene alguien de fuera y le pregunto qué es lo que más le ha gustado de Madrid, una de las cosas que me suele decir es el Retiro. El parque de Fuente del Berro es maravilloso, creado en un desnivel muy pronunciado con muchos rincones increíbles e incluso con algún árbol singular como el Ginkgo biloba, que hay abajo, al lado del estanque. El Capricho es otro rincón increíble. O el jardín del Príncipe de Anglona, un pequeño rincón en La Latina que tiene una belleza increíble. El jardín del Museo Sorolla también es único. El mundo de la jardinería de Madrid es infinito.

¿Y ese jardín del Prado que usted nos descubrió en un libro?

Pues el jardín del Prado es infinito también. Cualquier museo con una colección de arte amplia es muy rico en plantas pintadas, esculpidas, grabadas..., y en el Museo del Prado la botánica es infinita. Es una manera que tiene el museo de multiplicarse hacia dentro. Es una botánica muy rica, con especies mucho más habituales como la rosa, la hiedra las azucenas, los lirios, las violetas..., pero hay muchas plantas que solo aparecen una vez en toda la colección.

¿Eran buenos botánicos los maestros del Prado o se permitían licencias imposibles?

Depende. Algunos como Jan Brueghel el Viejo son capaces de pintar hasta el número de estambres precisos que tiene una flor. Otros creaban una fantasía a través de reglas naturales, porque muchas veces seguían las reglas naturales, pero juntaban cosas. Pero también es bonita esa magia.

¿Qué ha aprendido de las personas estudiando las plantas?

A tener paciencia. Las plantas te enseñan a tener un reloj distinto. A veces más acelerado, porque hay plantas que nacen crecen y mueren en el término de pocos meses, y otras, todo lo contrario: sabes que te van a sobrepasar si todo va bien. Si siembras hoy un roble o una encina, sabes que si todo va bien ese árbol va a sobrepasarte en varias generaciones.

¿Qué flor o qué planta debería regalarle por su cumpleaños?

Me gustan mucho las plantas delicadas, con una flor pequeña y hojas, quizá, fuera de lo normal. A veces plantas tan sencillas como una Cymbalaria muralis, una planta bellísima que crece en cualquier pared prácticamente de Madrid y de cualquier lado.

¿Cuántas plantas tiene en casa, por cierto?

Muchísimas. Tengo una terraza de ocho metros de largo y es una miniselva, a veces cuesta salir cuando he pasado un tiempo sin podar. Una vez conté las especies que figuran en El jardín del Prado, mi primer libro, y salieron, creo, 43. De esas tenía en casa 27 o 28.

Dentro de, esperemos, muchos, muchos años, ¿cuál debería llevar a su funeral?

Más que llevarme flores o plantas, preferiría que me llevaran a mí a un árbol. Un árbol que absorba lo poco que haya podido dejar yo y que me acoja seguro entre sus ramas. Un árbol longevo, como una encina o un roble. O un Ginkgo biloba, uno de mis árboles favoritos desde que era muy pequeño y es muy bello, y sobrevivió a la explosión de la primera bomba atómica en Hiroshima.