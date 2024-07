Rodrigo Sainz, profesor de circo: “Cada vez más personas van a disfrutar de esta enseñanza artística”

¿De dónde le viene esta afición?

Siempre la he llevado dentro, me ha gustado mucho, aunque hasta hace poco no había apenas escuelas de circo. Esto es una profesión, aunque a veces con los trabajos artísticos parece que es solamente una afición. Mi oficio ya está recogido como una enseñanza artística más que hasta hace poco no existía. Cuando era adolescente vi a un chico en Burgos que hacía monociclo y cinco pelotas y dije que quería hacer eso, aunque no había sitios para aprender. De pequeño el Circo del Sol me flipó y tenía un recuerdo residual. Fue en la etapa universitaria en Salamanca donde empecé a encontrar a gente que se dedicaba a hacer este tipo de cosas, empezando por hacer equilibro en el parque, luego malabares y aéreos. Desde entonces comenzó esta andadura pasando de afición a algo que hacía a diario.

¿Puede vivir de ello y su enseñanza?

Sí que se puede, ahora más incluso porque se va conociendo más, y que es una actividad muy completa. Trabajas muchos aspectos que en otros deportes no son tan completos como en el circo. En clase comento que la flexibilidad y la psicomotricidad ayudan junto con la fuerza. También hay una parte más de expresión corporal.

¿Ha sentido miedo de que algo no salga como lo previsto en alguno de los espectáculos?

No, eso nunca, sobre todo de la parte más técnica. Siempre que vamos a un show todos los técnicos han revisado y luego tú mismo también montas tus cosas. En las actuaciones y trucos, siempre hay una parte que quizá no sale como esperas, pero esta es una parte bonita del circo porque interactúas con el público, crea magia y cada espectáculo es diferente con esa experiencia única. Es un miedo que gusta y debe estar porque hace que el arte esté vivo.

Cuando trabajas con estas alturas a diario, la sensación de riesgo se te va quitando, pero si no he probado un truco con colchón debajo muchas veces y estoy completamente seguro, jamás lo meto en un show.

¿Cómo gestiona el riesgo ante una posible caída?

Cuando se montan los puntos de anclaje, en general se lleva una persona que mira que los puntos estén bien. En mi caso me gusta mucho esa función y sé cómo montarlo, siempre pongo una doble seguridad por si fallase. Siempre vamos con material de escalada testado para soportar grandes pesos, normalmente es la gestión de esta parte del riesgo. A nivel emocional, como trabajas con estas alturas a diario, esa sensación de riesgo se te va quitando. Además, en aéreos trabajamos en los entrenamientos con colchón debajo. Si un truco no lo he probado con colchón debajo muchas veces y estoy completamente seguro de él, jamás lo meto en un show.

Sainz posa en un descaso de su entrenamiento. / Alba Vigaray

¿Necesita mucha preparación física?

Depende de la disciplina y lo que cada cual quiera llegar a hacer. En un crucero con dos o tres pases al día, por ejemplo, necesitas mucha preparación para aguantar la secuencia durante días. En otros formatos como teatro con tu propio show, no necesitas tener la preparación física de un artista del Circo del Sol. Sí que hay una parte necesaria. El primer día en una clase de telas lo pasas mal si no has hecho deporte en tu vida, pero no tenemos que ser gimnastas.

¿Y entiendo que la alimentación tiene que cuidarla para no ganar un gramo de más?

No me cuido mucho a nivel alimentación porque he tenido suerte con mi fisiología. A mí la dieta no me repercute y en mi carrera de circo variar de peso no me ha influido. Hay todo tipo de corporalidades en los espectáculos de circo.

¿Ha tenido algún incidente grave que le haya hecho repensarse esta profesión?

No, nunca, sí que he tenido algunas lesiones, pero sin ser graves. Ninguna lesión me ha hecho replantearme el circo.

Rodrigo Sainz practica una de sus acrobacias con telas. / Alba Vigaray

¿Qué siente cuando ve la cara de asombro y felicidad del público que le ve?

Es difícil de explicar, pero es una alegría tremenda. Especialmente cuando acabas el espectáculo y recibes aplausos o se te acerca la gente a felicitarte. Es una felicidad inmensa. La recomendaría a todo el mundo porque es sanadora, te llena de júbilo y autoestima. Si eres capaz de hacer esto, eres capaz de hacer todo.

Está empezando una carrera de fondo, aquí hemos tenido grandes profesionales del circo que han sido famosos a nivel mundial

¿Qué tipo de perfil de persona busca que le enseñen estas técnicas?

Donde doy clase en Alcobendas viene todo tipo de gente. No hay un perfil claro, y al ser algo novedoso cada vez más personas diferentes se acerca a ver y probar estas experiencias.

¿Tiene mucho futuro el circo en España?

Si, muchísimo. Siempre ha estado ahí, antes más por cuestión familiar, porque no había tantas escuelas. Ahora la gente ha podido formarse y cada vez hay más escuelas en más sitios. Por eso cada vez habrá más niños que quieran consumir e ir a verlo. Está empezando una carrera de fondo, aquí hemos tenido grandes profesionales del circo que han sido famosos a nivel mundial. Hasta hace poco era más haber nacido en un circo, pero ahora, al haber más formaciones y acceso a público general, esto cada vez va a ir a más y más personas podrán disfrutarlo.

¿Pretende seguir ligado a las telas y el circo toda su vida?

Sí, a todo tipo de clases que doy de aéreos, no solo de telas. Me encantan los aparatos aéreos y pretendo seguir ligado ya sea de forma profesional o no. Actuar tiene un límite de edad, aunque puedas tratar de extenderlo todo lo posible. De formación, pues la vida da muchas vueltas.