Una pitón gigante en el centro de Madrid: la policía inmoviliza a la serpiente, que se exponía en una terraza

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han inmovilizado una serpiente pitón de 3 metros de largo y 16 kilos de peso que servía de animación en una conocida terraza del centro de la capital, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

La serpiente se exponía en la terraza Atenas, muy cercana a la catedral de la Almudena, como elemento de animación del local. Pero una persona llamó a la Policía. Hasta el lugar llegaron agentes de la Comisaría Interal del Centro Norte, que avisaron a los de Medio Ambiente, que inmovilizaron a la pitón y se la llevaron del lugar.

Además, comprobaron que su dueño no contaba con la documentación necesaria y no tenía el micropich. Por ello, fue denunciado por no acreditar documentación del animal, exhibir la serpiente fuera de los recintos expresamente autorizados y por tenencia ilícita de animales en base a la Ley 4/2016. El animal fue inmoviizado en el domicilio del denunciado.