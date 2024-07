El Ayuntamiento de Madrid confirma que habrá toldos en la Puerta del Sol... en 2025

Hace unas semanas preguntaban a José Luis Martínez-Almeida sobre el proyecto para cubrir con toldos una parte de la Puerta del Sol, algo de lo que se viene hablando casi desde su reforma, y el alcalde de Madrid contestaba que se estaba trabajando y no descartaba que pudieran estar listos para este verano. Desde el Área de Obras del Ayuntamiento, sin embargo, rebajaban cualquier expectativa. El proyecto seguía pendiente de que lo autorizase la Comisión Local de Patrimonio Histórico, trámite inexcusable al tratarse de un entorno que es Bien de Interés Cultural (BIC).

Pues bien, la Comisión de Patrimonio ya se ha pronunciado. En puertas del primer arreón del calor veraniego en Madrid este año, el Área de Obras y Equipamientos ha informado en un comunicado que desde Patrimonio se ha dado luz verde a la intervención. ¿Habrá, entonces, finalmente toldos en la Puerta del Sol este año? No. El proyecto tiene ahora que salir a licitación, tiene que adjudicarse y tiene que ejecutarse. Por mucho que se quiera correr, los plazos no lo permiten. No será hasta 2025 cuando esta solución para combatir las altas temperaturas en la céntrica plaza pueda materializarse. Para ello se ha previsto un presupuesto de 550.000 euros, según ha confirmado la delegada de Obras, Paloma García Romero, en la comisón del ramo.

Desde el departamento de Obras y Equipamientos ya se había presentado a la Comisión Local de Patrimonio Histórico un primer proyecto para a instalación de toldos en diciembre de 2023. A la Comisión le pareció "viable", pero no dio su aprobación definitiva, a la espera de que se le remitieran detalles sobre los textiles que se utilizarían y unos cálculos y análisis más precisos para garantizar la seguridad de la intervención que se pretende, entre otros lo referido a al resistencia a los vientos de la estructura. Enviados esos datos adicionales, que desde el Área de Obras aseguran que han sido "complejos", la Comisión ha dado ahora su aprobación, con la prescripción de ver 'in situ', una vez adjudicado el contrato, una muestra de los anclajes y la tela que se emplearán.

El proyecto presentado no cubrirá la integridad de la plaza y permitirá su instalación y desinstalación, de manera que solo se despliegue en los meses de más calor. Se trata de una estructura auxiliar de carácter no permanente que permita la instalación de toldos sobre el paseo semicircular norte de la Puerta del Sol y sobre los nuevos bancos.

Los futuros toldos de la Puerta del Sol cubrirán la zona norte de la plaza. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

La propuesta contempla una serie de mástiles anclados en los nuevos bancos de granito a través de tubos roscados, que es lo que permite su instalación y desinstalación. Sobre estos elementos rígidos se dispondrán unos tensores anclados a su vez a la fachada de los edificios que conforman la plaza sobre el zócalo comercial. Estos tensores permitirán instalar una serie de piezas textiles de color claro.

Desde que finalizaron las obras de remodelación integral de la Puerta del Sol, el pasado año, el Consistorio viene considerando cómo proyectar sombras. El proyecto ganador del concurso organizado entre el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y seleccionado entre más de 150 propuestas, no preveía la instalación de elementos de sombra. Lo primero que se planteó fue plantar nueve árboles sobre la plaza considerando la zona bajo cuyo suelo no se encuentra la estación de Metro y de Cercanías.

La Comisión Local de Patrimonio Histórico, sin embargo, desechó esa primera propuesta. Entendían que la ubicación de los nueve árboles no respondía a criterios urbanísticos ni patrimoniales, sino a la oportunidad de la ausencia de una losa de hormigón bajo el pavimento. Fue entonces cuando, en colaboración con el equipo que había proyectado la plaza, dirigido por José Ignacio Linazasoro, se planteó la idea de una estructura de toldos que finalmente se llevará a cabo. Fue en la última reunión de la comisión, celebrada el pasado viernes 12 de julio, cuando sus representantes estudiaron los nuevos detalles de la propuesta para permitir que vaya adelante. "La Puerta del Sol tendrá elementos de sombra por primera vez en sus 163 años de vida", aseguran desde Cibeles.