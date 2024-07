Almeida sobre sus cánticos de "Gibraltar es español": "Responde a un sentimiento que tenemos muchos españoles"

Los festejos por la consecución de la Eurocopa han traído muchas alegrías, algún momento emotivo y también algún pequeño incendio que ha habido que aprestarse a apagar. Las consignas coreadas por los jugadores sobre la hispanidad de Gibraltar no han sentado bien en el Peñón, cuyo Gobierno ha emitido un comunicado en el que se ha mostrado "decepcionado" por lo que califican de "comentarios rancios" y "una mezcla innecesaria de un gran éxito deportivo con declaraciones políticas discriminatorias".

A los cánticos de "Gibraltar es español" se sumó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien hoy se ha referido a ellos, a preguntas de los periodistas. En un momento de la celebración, los futbolistas empezaron a corear la consigna popularizada entre ellos tras la victoria frente a Inglaterra y Almeida no solo les siguió sino que se unió a ellos abrazado por el futbolista del FC Barcelona Ferran Torres. "Creo que una fiesta es una fiesta y en una celebración lo que todos tenemos que hacer es pasar un buen rato sin ofender a nadie".

"Al margen de la situación actual de Gibraltar", ha proseguido el primer edil de la capital, "pensar que Gibraltar es español lo pensamos muchos españoles, sentimos que Gibraltar es parte nuestra y que ha sido y es parte de nuestra historia". Almeida ha recalcado su "máximo respeto" por Gran Bretaña, por Gibraltar y por los gibraltareños, sin que ello quiera decir que "como españoles no tengamos un sentimiento, y es que Gibraltar es parte de España. Responde a un sentimiento que tenemos muchos españoles", ha concluido antes de insistir en que su manifestación fue en el ámbito de una celebración y que es difícil molestarse por algo así.

El alcalde de la capital ha aludido también a otro de los momentos más comentados de la jornada de celebración por la victoria de la selección española. Durante la recepción a los jugadores por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el palacio de la Moncloa, el lateral derecho de la Roja y el Real Madrid, Dani Carvajal, tiende la mano con frialdad y sin mirar a la cara de Sánchez, quien le saluda y mantiene la sonrisa. El futbolista ha recibido en redes numerosas críticas, aunque también le han salido defensores. Entre ellos el alcalde de Madrid.

Para el regidor madrileño, Carvajal "hizo lo que tenía que hacer, que era saludar el presidente del Gobierno en la sede de la Presidencia". Almeida no ve desprecio en el gesto del futbolista y cree que la polémica no tiene lugar. "Me parece un poco asombroso", ha señalado, "que el debate sea sobre si tuvo efusividad suficiente o no. ¿Cuál es el grado de efusividad con el que uno tiene que saludar a Pedro Sánchez, es lo que vamos a tener ahora que fijar también en España? ¿Cuando uno saluda al presidente del Gobierno tiene que ser con un determinado grado de efusividad, tiene que ser mirándole a los ojos, tiene que ser sonriendo? ¿Qué es suficiente o qué no es suficiente para Pedro Sánchez?".

Según Almeida, el debate quita el acento sobre "lo importante", que es que Madrid se volcó ayer con la selección española en una celebración festiva y sin incidentes reseñables. "Si alguno se vio molestado por ese saludo, si no les importa, que nos indiquen para el futuro cuáles son los estándares de saludo que le tenemos que aplicar a Pedro Sánchez para que no se sienta molesto", ha ironizado.