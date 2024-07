El PSOE denuncia que la superficie reforestada del Bosque Metropolitano de Madrid no llega al 1% en cuatro años

Se presentó en 2020, durante el mandato del PP y Ciudadanos, como la gran infraestructura verde del futuro de la ciudad de Madrid. Bautizado como Bosque Metropolitano, la idea es la de configurar un anilllo forestal en torno a la ciudad conectando zonas verdes ya existentes y otras nuevas. En total, 35.000 hectáreas de masa arbórea, se dijo entonces. Cuatro años después, según ha denunciado hoy en la Comisión Permanente de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid el concejal socialista Antonio Giraldo la superficie reforestada no llega ni al 1% de la prevista.

De entrada, ha asegurado Giraldo, aquellas 35.000 hectáreas eran "un poco trampa", pues incluían terrenos de la Casa de Campo o el Monte del Pardo. "Realmente, las que finalmente se incluyeron en los cinco lotes pronosticados fueron 12.375", ha señalado en su intervención. Se trata de poco más de un tercio. Más allá de ello, ha apuntado el edil socialista, de esas 12.375 hectáreas solo 1.430 hectáreas son "susceptibles" de actuación. El resto incluyen entre otras zonas autopistas, dominios públicos, pequeñas zonas verdes ya existentes.

Y el problema, ha señalado, es que de ellas sólo en 84 hectáreas ha podido actuar directamente el Ayuntamiento, porque el resto son suelo en manos privadas. "Por lo tanto", ha apuntado Giraldo, "nos encontramos con que cuatro años después la superficie forestada a consecuencia de este proyecto es del 0,74% de lo anunciado".

"La idea del Bosque Metropolitano es buena", explica Giraldo en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "La cuestión es que el Ayuntamiento pintó de verde suelos que no eran suyos y para influir sobre el uso de un suelo que no es tuyo tienes que tramitar el instrumento correspondiente para cambiar el uso. Los planes especiales que se han tramitado, que son cinco, uno por cada lote, dan alguna herramienta, pero no son vinculantes". Por ello, entiende Giraldo, la única aportación de relevancia en un futuro más o menos próximo serán las zonas verdes que van a provenir de las juntas de compensación de los desarrollos urbanísticos del sureste: Valdecarros, Ahijones, Berrocales... "Algo que ya estaba previsto desde 1997".

En opinión del portavoz socialista, el Bosque Metropolitano no ha sido hasta la fecha nada más que "marketing". Y ha instado al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Borja Carabante, a incorporar la idea de un gran anillo verde al Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM), ahora que se va a acometer su revisión.

Carabante, por su parte, ha confirmado que, efectivamente, el proyecto estará contemplado en el próximo PGOUM, y ha defendido las actuaciones realizadas hasta la fecha. "El Bosque Mediterráneo es una extraordinaria iniciativa que, por supuesto, no es a corto ni medio plazo, sino absolutamente estratégica. El reto que tenemos en la ciudad de Madrid es precisamente ir conectando, entrelazando esas zonas verdes". De momento, ha asegurado, están en tramitación esos cinco planes especiales, sobre los que se han recibido 141 alegaciones que están siendo estudiadas por los servicios técnicos.

Asimismo, ha pedido al Grupo Municipal Socialista que "se aclare" sobre si apoya el Bosque Metropolitano o no. "Que yo creo que no, porque es una infraestructura verde buena para Madrid, y todo lo que es bueno para Madrid, lamentablemente, para ustedes es malo", ha concluido.