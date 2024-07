Vecinos de Getafe y Villaverde temen que el recinto del Mad Cool acabe convirtiéndose en otro 'eventódromo'

Cuando la llegada de las plataformas digitales hizo tambalearse hasta sus cimientos a la otrora todopoderosa industrial musical, los grandes conciertos y festivales aparecieron como una tabla de salvación en medio del naufragio. Con las ventas de discos físicos convertidas en un vestigio testimonial, lo que tocaba ahora era vender algo mucho más inmaterial y repleto de posibilidades: los eventos. Así, con el tiempo, los festivales fueron ganando cada vez más y más preponderancia, multiplicándose por doquier hasta llenar el calendario y la geografía de macroeventos de varios días repletos de artistas, food trucks y personas, muchas personas, que exceden por completo lo meramente musical para convertirse en experiencias.

El problema con lo vivencial, no obstante, es que nunca tiene una única cara. Cada uno lo vive a su manera. Lo que para unos es fuente de diversión y goce, para otros puede suponer un auténtico infierno. Exactamente lo que está siendo, por segundo año consecutivo, para los vecinos de Villaverde y de Getafe Norte, las dos poblaciones colindantes con el recinto Iberdrola Music Experience donde desde el pasado miércoles 11 de julio se está celebrando el Mad Cool 2024. Nacido en 2015, el festival celebró sus dos primeras ediciones en la Caja Mágica para después trasladarse al Espacio Mad Cool de Ifema. En 2022, el acuerdo con el recinto ferial venció y los promotores negociaron con el Ayuntamiento de Madrid su marcha al Iberdrola Music, un recinto de 185.000 metros cuadrados situado en el polígono Marconi de Villaverde.

La del 2023, primera edición en este espacio, resultó un quebradero de cabeza para todos los implicados: graves problemas de movilidad, ruidos, esperas de horas para abandonar el recinto, miles de vecinos descontentos por los ruidos y molestias, y sanciones del Ayuntamiento de Madrid. Situaciones que se repitieron, en mayor o menor medida, en los demás eventos celebrados durante el pasado verano en el espacio. Con este precedente a sus espaldas, el Ayuntamiento de Getafe y diversas entidades vecinales pusieron el grito en el cielo a finales de año cuando se supo que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida autorizaba la celebración del festival este 2024, manteniendo las subvenciones pública del propio Consistorio y de la Comunidad de Madrid, y ampliando un día más la duración del festival.

Las medidas tomadas por los promotores no contentan a los vecinos

Ni la mala organización de la primera edición ni las numerosas protestas vecinales, apoyadas por el Consistorio getafense, sirvieron para impedir el regreso del Mad Cool al recinto este verano. Sin embargo, los promotores sí tomaron nota de algunas de las quejas y han implementado una serie de medidas para mejorar la experiencia de los asistentes y tratar de minimizar las molestias a los residentes, como reducir el aforo de 70 a 58.000 personas al día, ampliar los horarios de Metro y Cercanías; aumentar los accesos al recinto y contratar más seguridad. Todo ello con un coste aproximado de 400.000 euros, tal y como detalló a principios de junio el director del festival, Javier Arnaiz.

Unas decisiones que parecen haber contentado al público, tal y como se desprende de los numerosos comentarios positivos vertidos en redes - a excepción de alguna que otra queja sobre el desorbitado precio de las bebidas- y de las crónicas que hablan de un festival mucho mejor organizado y distribuido; pero no tanto a los vecinos de la zona. Un año más, los residentes de los barrios de Marconi (Villaverde) y Getafe Norte están padeciendo un caos de tráfico cada vez que quieren entrar y salir de sus casas; así como el machaque constante de los elevados decibelios que les impide dormir por las noches.

"Llevamos ya dos días durmiendo tres o cuatro horas", lamenta Laura Pérez, la portavoz de la Asociación Vecinal de Getafe Norte que integra, junto con los Vecinos de la Colonia Marconi, la plataforma Stop Mad Cool Villaverde. Para ella sí ha habido cambios respecto al año pasado, aunque "a peor", empezando por la decisión de añadir un día laborable más al festival. Al ruido de los conciertos, que siguen "sonando exactamente igual", se suma el "follón" posterior hasta que se desaloja el recinto y el tempranero ruido de los dispositivos de limpieza, que entran en acción a las 6 de la mañana.

El corte de la M-45 paraliza a los residentes de la zona

El ruido - y las vibraciones, "que son lo más molesto, pues retumba todo-, no afecta igual a todo el mundo, matiza Pérez, pues depende de la orientación de las casas y del viento, "que este año está soplando en dirección a Marconi". Sí lo hacen los problemas de movilidad. Y es que para evitar las situaciones de riesgo que se produjeron en 2023, el dispositivo de seguridad desplegado este año está cortando la carretera M-45, que separa al recinto de Getafe Norte, así como la rotonda que pasa por debajo. Desde las 15 horas hasta casi las 4 de la mañana, la Policía corta varios carriles de esta autovía, que representa la principal arteria de la zona, provocando enormes atascos y problemas de acceso para los residentes.

Asimismo, para evitar que la gente cruce andando por la autovía, el Ayuntamiento ha establecido unas lanzaderas compuestas por 10 autobuses en funcionamiento constante que recogen a los asistentes en la acera de Getafe y les cruzan al otro lado. "Es decir, se están de cuatro a diez, en ese horario de seis horas, diez autobuses dando vueltas, mientras se limita el tráfico a los vecinos", señala la portavoz, que añade que esto también está suponiendo cambios en los recorridos habituales de los interurbanos. "La sensación que tenemos es que se está poniendo todo al servicio de los asistentes y nada al de los ciudadanos", reprocha.

Desde el otro lado del recinto, María Martín, portavoz de Vecinos de la Colonia Marconi, suscribe todas estas quejas. "Es cierto que lo que es el festival está mejor organizado y esto no es un caos en todas las calles como lo fue el año pasado", pero "el problema de movilidad para los vecinos se repite este año exactamente igual", expone Martín, que critica que se trata de una "privatización" del espacio público del barrio en beneficio del festival. Además, la dirección e intensidad del viento este verano está haciendo que el ruido sea una molestia mucho mayor para los residentes de la Colonia Marconi.

Los comerciantes del polígono Marconi, igualmente afectados

Tampoco están nada contentos los comerciantes del polígono Marconi - uno de los de mayor actividad de la capital, repleto de naves y pequeños negocios-, que en muchos casos se están viendo obligados a cerrar por las tardes por los cortes de tráfico por el Mad Cool, que impiden que trabajadores y clientes puedan acceder y aparcar en el polígono. "A mí esto me cuesta dinero", se queja amargamente Paula (nombre falso), propietaria de una tienda de distribución de materiales. "Aquí la mayoría somos pequeñas empresas que nos ganamos nuestro día a día con mucho sudor y esfuerzo, y que tú vengas y durante cuatro días me cierres la mitad de mi jornada laboral me supone una gran putada, ¿sabes? Porque es que no tiene otro nombre, es que eso lo estoy pagando yo", añade.

Esta situación afecta especialmente a las dos calles próximas al recinto Iberdrola Music, que son las que la Policía corta e impide aparcar en ellas. Sin embargo, se hace extensible a casi todo el polígono debido a los atascos y problemas de movilidad que retrasan a los comerciantes y disuaden a los clientes. "Al final estamos todos afectados porque yo tengo amigos y clientes que están en otra zona del polígono y me cuentan, joder, Paula, ayer tardé dos horas en llegar a mi negocio", explica la afectada. Tras la edición del año pasado ya se quejaron, tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid, pero la única respuesta que recibieron es "lo sentimos mucho, pero se trata de un evento de interés cultural".

Temor a un futuro 'eventódromo' más

Al margen de las quejas puntuales sobre el Mad Cool de este año o del pasado, todos los afectados coinciden en señalar un gran temor común: que el recinto acabe convirtiéndose en un espacio fijo para macrofestivales. Ese ha sido desde el principio el deseo de sus promotores y del Ayuntamiento de Madrid, y el futuro que está en el aire, supeditado al devenir de los eventos que se lleven a cabo este verano. Así lo acordaron las tres administraciones implicadas, el propio Consistorio madrileño, la Delegación del Gobierno en Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, que en una reunión celebrada el pasado lunes para abordar el futuro del Iberdrola Music Experiencia (en un principio llamado Nuevo Espacio de Festivales de Madrid) se emplazaron a un nuevo encuentro en septiembre para evaluar el impacto de las medidas aplicadas.

"Si fueran 3 o 4 días al año, como pasa con el Mad Cool, se podría sorporta. Nuestra gran preocupación es que esto se pueda hacer de forma reiterada", desliza la portavoz de la AV de Getafe Norte, que asegura que esa es la intención de los promotores, que quieren "que esto salga muy bien este año para el que viene conseguir la licencia definitiva" para explotar el recinto de forma continuada. "No estamos en contra de los festivales", matiza Laura Pérez, "pero queremos que se hagan en un sitio donde no molesten a nadie, no a 300 metros de nuestras casas".

"Ya se sabía que iba a molestar [el Mad Cool]. Nuestro temor es a que en septiembre las administraciones competentes autoricen este evento. Es que ese es el auténtico miedo", añade la representante de Vecinos de Colonia Marconi. "Si me dices que firmamos que solo van a ser cuatro días al año, pues mira, te lo tomas como si fueran las fiestas de tu barrio y ya está. Pero no, esto es un recinto como IFEMA, el Bernabéu o el Civitas, como son todos los que tenemos [en Madrid] y que ninguno está acondicionado", expone María Martín.

Todo ello, además, subvencionado con dinero público, "pagado con nuestro dinero, que también pagamos los dispositivos de seguridad que hay que montar cada vez", critica. En su opinión, lo que habría que hacer es llevar estos macroeventos donde "no molesten a nadie", como el de Arganda del Rey o cualquier otro espacio alejado de población. "Lo habilitas y montas lanzaderas y todo el mundo contento, que a quien paga 100 euros por un festival le fa igual pagar 110 porque le traigan y le lleven, lo que quieren es ir a disfrutar y divertirse", zanja la portavoz vecinal.