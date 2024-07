Los abogados del turno de oficio ya tienen su plaza en Madrid

Bajando por la calle Huertas, a la altura del número 73, se abre a un costado un pequeño espacio con una zona de juegos infantiles y a la que se asoma la sede del Consejo Económico y Social. Año y medio después de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid lo aprobara por unanimidad, y coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita, desde hoy una placa informa de que esa reducida explanada se denomina oficialmente plazuela del Turno de Oficio. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, los portavoces de todos los grupos municipales, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y, por supuesto, una treintena de abogados que desempeñan esta labor en Madrid se han congregado hoy en el pequeño homenaje que reconoce el trabajo de estos profesionales que garantizan la asistencia letrada universal.

"Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", reza el artículo 24 de la Constitución, muy mencionado en el encuentro de hoy. Empezando por el propio alcalde, quien se ha referido al turno de oficio como "un pilar esencial de nuestro estado de derecho". "A partir de ahora, aquí, en esta plazuela, Madrid tiene un testimonio permanente de admiración y gratitud hacia ese conjunto de profesionales que, en ocasiones en circunstancias muy difíciles y muy complicadas, dan lo mejor de sí mismos para que todos los ciudadanos, con independencia de sus posibilidades económicas, puedan acceder a la administración de justicia", ha indicado.

También los portavoces de la oposición se han sumado al reconocimiento, subrayando, además, la necesidad de mejorar los honorarios de estos abogados y abogadas. Desde Más Madrid, Rita Maestre ha señalado que es un día "muy feliz" con la puesta en valor del trabajo de "una parte de la profesión que, desgraciadamente, está mucho peor valorada, reconocida socialmente y pagada de lo que merece. Desde aquí va el reconocimiento de Más Madrid, pero también la exigencia de que les paguemos y reconozcamos socialmente como se merecen".

Representantes del Ayuntamiento y el Colegio de la Abogacía de Madrid en la nueva plazuela del Turno de Oficio, en la calle Huertas. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

La portavoz municipal socialista, Reyes Maroto, por su parte, se ha referido a estos profesionales como "valientes invisibles" y ha admitido que, aunque la ciudad de Madrid tenía una deuda con ellos que hoy se ha saldado, no es suficiente. "Todos los días tenemos que reconocer un trabajo del que los madrileños y las madrileñas estanos orgullosos". "Héroes", ha dicho el líder de Vox en la ciudad de Madrid, Javier Ortega Smith, quien también ha señalado que siguen "pésimamente retribuidos por su trabajo".

Más de 155.000 designaciones en 2023

Los protagonistas de la jornada no han sido, no obstante los políticos, sino los propios letrados. Hasta 4.800 profesionales se desempeñan en el turno de oficio en la Comunidad de Madrid, como ha recordado Eugenio Ribón, decano del ICAM, "para que cada día, las 24 horas durante 365 días del año, toda la ciudadanía pueda tener a su disposición un abogado de oficio en todos los órdenes: penal, civil, laboral, contencioso administrativo...". Solo en 2023 fueron más de 155.000 las designaciones de justicia gratuita que se atendieron desde el ICAM.

Ribón, abogado del turno de oficio él mismo que realizó su primera asistencia hace 25 años en la comisaría de Huertas, a apenas unos metros de la ya denominada plazuela del Turno de Oficio, ha recordado que el compromiso con la asistencia letrada universal en Madrid data de 1596, cuando en el convento de San Felipe 37 abogados acordaron que ningún ciudadano de la corte quedaría privado del derecho de acudir a los tribunales por una razón de "carestía de medios económicos". Y ha querido romper con cierta imagen de cierto desprestigio hacia los letrados que ejercen el turno de oficio.

Una remuneración "paupérrima"

"La realidad es que, en contra de lo que pueden suponer algunos mitos", ha destacado el decano, "el abogado de oficio es un profesional de extraordinaria cualificación". Tal y como ha explicado, al día siguiente de acabar la carrera e incorporarse al colegio, cualquier abogado puede poner una placa y comenzar a ejercer la profesión, pero para acceder al turno de oficio se requieren entre tres y 10 años de experiencia acreditada, además de la superación de unos cursos de formación específica en materia de menores o violencia de género. "En el turno de oficio de Madrid tenemos compañeros con tres másteres, algunos que han publicado más de 30 obras jurídicas o a los compañeros que más amparos constitucionales han ganado en la historia de la abogacía".

También a una abogada como África Calleja, con varios cursos de posgrado y que habla cinco idiomas. Especializada en derecho civil, señala como algunas de las mayores satisfacciones de su carrera las que le deparó el turno de oficio en la época más dura de la crisis, con muchos préstamos firmados con condiciones abusivas, haber logrado frenar algunas ejecuciones hipotecarias contra familias en dificultad.

"La inauguración de esta plaza es un gesto bonito de reconocimiento, verdaderamente una satisfacción", asegura, "pero también es verdad que con estos reconocimientos no comemos. El problema es que la remuneración de nuestro trabajo es paupérrima y de ahí también esa mala imagen: 'Si este está aquí es porque no tiene nada mejor que hacer, con lo mal que pagan...', se puede pensar. No, si estamos aquí es por vocación de servicio público y porque contribuimos a que el principio de igualdad sea real y efectivo y nadie se quede sin asistencia letrada por carecer de medios para litigar. Por eso le pedimos cariño a las administraciones, y el cariño se demuestra en los presupuestos". Por todo el procedimiento de un divorcio, por ejemplo, denuncian estos profesionales, pueden llegar a cobrar unos 400 euros. En el caso de una guardia para asistencia letrada a un detenido, unos 200.

Antonio Vecino es otro de los abogados madrileños en el turno de oficio. Apunta que mientras que un abogado privado puede desechar un caso si lo ve complicado, en el turno de oficio no existe esa opción. "Tenemos que seguir adelante sí o sí, agotar todas las posibilidades procesales que tiene un asunto", señala. "Para mí constituye una enorme satisfacción ver que hoy, por fin, se reconoce la labor social del turno de oficio. Ver que por primera vez se nos reconoce y se nos dice: 'Fenomenal, estáis aquí, sois unos abogados al servicio de la ciudadanía y no lo hacéis por lucro sino por una vocación profesional' me parece un acto de pura y simple justicia después de muchísimos años". No obstante, también aboga por una revisión y actualización de los baremos retributivos.