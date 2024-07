Viciana descarta las 23 horas lectivas en Primaria: "Nos estamos centrado en la reivindicación principal, que es la de 18 horas"

Cada vez que parece acercarse hasta casi poder rozarlo, el entendimiento entre el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Vicina, y los principales sindicatos del sector en la región da un paso hacia atrás. Después de meses de sucesivas reuniones, potenciales acuerdos finalmente malogrados y diversas huelgas y movilizaciones, esta semana el responsable del área ha asegurado que la reducción de la jornada lectiva a 23 horas para los profesores de Primaria, una de las principales reinvindicaciones de los docentes, no está sobre la mesa de negociación. Ni se la espera; al menos, de momento.

"Nosotros estamos trabajando en una propuesta centrada en la reivindicación principal, que son las 18 horas [para Secundaria]", afirmó el pasado martes Viciana en un desayuno informativo con los medios para hacer balance sobre el primer año de la legislatura, antes de añadir que "ya veremos a lo largo de las negociaciones se incluye otras medidas o no, pero la reivindicación principal es la de las 18 horas".

De esta manera, el responsable de Educación volvió a enfriar las esperanzas de los maestros, que desde el inicio de las negociaciones han peleado por incluir la rebaja para los docentes de Primaria en la propuesta inicial del Ejecutivo regional. Algo que el consejero negó en el encuentro de esta semana, donde insitió en que la reclamación principal siempre ha sido la de las 18 horas para el siguiente ciclo, y que lo de las 23 es algo que los sindicatos "han manifestado" a los medios de comunicación "de un tiempo a esta parte".

Una cuestión de difícil "encaje presupuestario"

Discrepancias al margen, Viciana trasladó que su departamento continúa "trabajando" en una propuesta, aunque "no es una cuestión sencilla", algo de lo que los sindicatos "son conscientes". Y es que se trata de "una decisión muy importante con indicaciones presupuestarias de gran calado", a la que tienen que buscar su "encaje presupuestario", ya no solo dentro de la Consejería de Educación, si no de la planificación general de la Comunidad.

Asimismo, recordó que el Gobierno regional ya ha puesto en marcha de forma "unilateral" la reducción de ratios en las aulas, una cuestión que consideran primordial para garantizar la calidad educativa, pero que los docentes continúan reclamando en sus "pancartas" y "declaraciones en los medios" durnte las últimas movilizaciones del sector. Una medida "pionera" de la Comunidad de Madrid, según Viciana, que posteriormente ha sido adoptada por otras comunidades autónomas, y que lleva el 2024-25 encará su tercer curso en marcha, supone una "inversión tremenda en infraestructuras y en contratación de docentes para cumplir con estas exigencias de reducción de ratios".

Hacemos esto, en primer lugar, porque consideramos que es una medida de mejora de la calidad educativa: conseguimos una atención más personalizada por parte de los docentes, que están muy satifechos por tener que atender a menos alumnos por aula", aseguró Viciana en el encuentro informativo de la semana pasada. "También es una medida de mejora de las condiciones de los docentes que nosotros no nos cansamos de repetir a los sindicatos para que ellos mismos reconozcan el enorme valor y el enorme esfuerzo que supone", añadió el consejero.

Los sindicatos piden "una hoja de ruta clara" sobre la reducción de horas

Un día antes esa misma semana pasada, el viceconsejero madrileño de Educación, José Carlos Fernández, se reunió con los sindicatos educativos Menos Lectivas, CNT, CGT y STEM, quienes les trasladaron su reclamación de que el Gobierno regional ponga sobre la mesa "una hoja de ruta clara" sobre la reducción de las horas lectivas en la enseñanza no universitaria madrileña.

Tal y como indicaron las propias organizaciones sindicales en una nota de prensa difundida tras la reunión, y repitió el propio Viciana en el encuentro con medios, durante el mismo la Consejería reconoció la "importancia" de las reivindicaciones que plantean los docentes. Sin embargo, consideran que la Comunidad sigue sin ofrecer unas indicaciones precisas de cuándo y en qué forma se va a llevar a cabo esta reducción horaria.

Por ello, y si la situación no cambia, Menos Lectivas aseguró que continuarán el calendario de movilizaciones previstas para el curso próximo, y que esperan de la Consejería que continúe con "una vía de comunicación abierta" para conocer la posible implantación de su reivindicación