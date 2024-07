Almeida denuncia una pinza entre PSOE y Vox contra el PP por los menores no acompañados

"Existe una pinza entre el Partido Socialista y Vox en materia de inmigración ilegal contra el Partido Popular". Así lo ha enunciado hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante la amenaza de Santiago Abascal de romper la alianza entre Vox y PP en las comunidades autónomas en que gobiernan juntos si los populares aceptan el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias que se debatirá mañana en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En estos momentos hay más de 6.000 menores extranjeros a cargo del Ejecutivo insular, una situación calificada de "inasumible" por el presidente autonómico, Fernando Clavijo.

El Partido Popular, ha afirmado Almeida, es el único que ejerce la responsabilidad en el asunto, que acusa tanto a socialistas como a la formación ultra de practicar "baja política" y buscar "réditos" políticos. "Frente a unos que dicen que si tenemos pactos con Vox y otros diciendo que rompen los pactos, nosotros sabemos la situación que hay, sabemos el drama que se está viviendo en Canarias y no queremos aprovecharnos de ninguna manera de una situación tan desgraciada". Desde Ferraz algunas voces se han mostrado abiertas a "valorar pactos puntuales" para dejar gobernar en solitario a los presidentes autonómicos del PP en las comunidades en que se apoyan en la formación de Abascal.

El primer edil madrileño ha apuntado al Gobierno central, no obstante, al que ha reclamado que sea consciente de que esta "no es una cuestión partidista" y ha pedido establecer "criterios claros", algo, ha dejado caer, que no ocurrió en el pasado, cuando se acordó un reparto en la conferencia sectorial de octubre de 2023.

En relación con Vox, Almeida ha afirmado que el partido de ultraderecha "está sobreactuando" y que nadie entendería que se rompan los pactos que ambas formaciones mantienen en los gobiernos autonómicos. La formación está presente en los ejecutivos de Castilla y León, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia. Además, permitió la investidura de Marga Prohens en Baleares, donde no entró en el gobierno pero sí acordó con los populares que la presidencia del parlamento autonómico fuera para Gabriel Le Senne.

Preguntado por los periodistas, Almeida también se ha referido a la incorporación de Vox a Patriotas por Europa, el grupo que lidera la formación del primer ministro húngaro Viktor Orbán en el Parlamento Europeo. "Yo, desde luego, en ese grupo no estaría nunca", ha dicho.