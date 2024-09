¿Cuántos festivos quedan en la Comunidad de Madrid antes de Navidad?

La vuelta a los colegios y a los trabajos en septiembre se puede hacer cuesta arriba. Muchas personas añoran los momentos pasados durante el verano bajo la sombrilla y con la arena de la playa entre los pies, en una ruta de ensueño entre montañas o en una tranquila casita en una zona apartada del ruido. Por ello, no está de más infundar una pizca de ánimo y recordar cuáles son los festivos que quedan este 2024.

Durante todo el año se han establecido 14 días no laborables en total entre los escogidos a nivel nacional, los autonómicos y los municipales, que configuran un calendario laboral que puede tener diferencias entre regiones e, incluso, entre municipios próximos. En el caso de la Comunidad Madrid, hasta el final del año aún quedan cuatro días festivos. En el caso de Madrid capital y de algunas localidades que se detallarán a continuación, habrá cinco días festivos.

Festivos en la Comunidad de Madrid desde septiembre a diciembre de 2024

Según el BOCM, estos son los festivos que quedan hasta el final de este año en la Comunidad de Madrid:

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional de España)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución Española)

25 de diciembre (miércoles, Natividad del Señor o Día de Navidad)

Festivos locales entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024:

Aquellas localidades que no aparecen incluidas en la siguiente lista no tendrán durante los próximos meses festivos adicionales a los cuatro días mencionados previamente, que son de ámbito estatal y autonómico, porque sus gobiernos municipales los han establecido durante la primera parte de este año. Además, varios Ayuntamientos mencionados al final del artículo no han comunicado sus festivos locales al gobierno autonómico.

Alcalá de Henares: 9 de octubre

Alcorcón: 9 de septiembre

Algete: 13 y 16 de septiembre

Ambite: 13 de septiembre

Aranjuez: 6 de septiembre

Arganda del Rey: 13 y 16 de septiembre

Becerril de la Sierra: 16 de septiembre

Belmonte del Tajo: 6 de septiembre

Boadilla del Monte: 7 de octubre

Braojos de la Sierra: 9 de septiembre

Brea de Tajo: 7 y 11 de octubre

Brunete: 13 de septiembre

Buitrago de Lozoya: 13 de septiembre

Bustarviejo: 16 de septiembre

Cabanillas de la Sierra: 5 de diciembre

Camarma de Esteruelas: 5 y 6 de septiembre

Canencia: 4 de octubre

Carabaña: 13 de septiembre y 13 diciembre

Cenicientos: 26 de diciembre

Cerceda: 14 de septiembre

Cerceda: 9 de septiembre

Cervera de Buitrago: 23 de diciembre

Chapinería: 7 de octubre

Ciempozuelos: 16 y 17 de septiembre

Cobeña: 7 de octubre

Colmenar de Oreja: 13 de septiembre

Colmenar del Arroyo: 6 de septiembre

Corpa: 16 de septiembre

Cubas de la Sagra: 9 septiembre

Daganzo de Arriba: 2 de septiembre

El Álamo: 2 de septiembre

El Atazar: 25 de noviembre

El Escorial: 2 de septiembre

El Espartal: 11 de octubre

El Vellón: 4 y 7 de octubre

Estremera: 14 y 15 de octubre

Fuenlabrada: 14 de septiembre y 26 de diciembre

Fuente El Saz de Jarama: 6 y 9 de septiembre

Fuentidueña de Tajo: 9 y 10 de septiembre

Galapagar: 13 de septiembre

Guadalix de la Sierra: 9 de septiembre

Guadarrama: 30 de septiembre y 4 de octubre

Garganta de los Montes: 7 de octubre

Horcajuelo de la Sierra: 5 de diciembre

Hoyo de Manzanares: 6 y 9 de septiembre

Humanes de Madrid: 16 de septiembre

La Acebeda: 30 de septiembre

La Cabrera: 18 de octubre

La Hiruela: 30 de septiembre

Las Rozas de Madrid: 30 de septiembre

Leganés: 11 de octubre

Loeches: 5 y 6 de septiembre

Los Molinos: 12 y 13 de septiembre

Los Santos de la Humosa: 9 de septiembre

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias: 23 de septiembre y 5 de diciembre

Madrid capital : 9 de noviembre

: 9 de noviembre Majadahonda: 14 de septiembre y 25 de noviembre

Manzanares El Real: 16 de septiembre

Mataelpino: 24 de agosto

Meco: 5 y 6 de septiembre

Mejorada del Campo: 16 y 17 de septiembre

Montejo de la Sierra: 2 de septiembre

Moraleja de Enmedio: 2 y 3 de septiembre

Moralzarzal: 19 y 20 de septiembre

Morata de Tajuña: 9 de septiembre

Móstoles: 12 de septiembre

Navacerrada: 9 de septiembre

Navalagamella: 16 de septiembre

Navalcarnero: 9 de septiembre

Navarredonda y San Mames: 30 de septiembre

Nuevo Baztán: 3 de diciembre

Orusco de Tajuña: 9 de septiembre y 27 de diciembre

Parla: 9 de septiembre

Pedrezuela: 27 y 30 de septiembre

Pezuela de las Torres: 14 de septiembre

Pinilla del Valle: 30 de septiembre

Pinto: 20 de diciembre

Piñuecar-Gandullas: 7 de octubre

Pozuelo de Alarcón: 2 de septiembre

Pozuelo del Rey: 23 de septiembre

Prádena del Rincón: 7 de octubre

Quijorna: 27 de diciembre

Rascafría: 30 de noviembre

Redueña: 16 de septiembre y 13 de diciembre

Robledillo de la Jara: 7 de octubre.

San Agustín del Guadalix: 13 y 16 de septiembre

San Lorenzo de El Escorial: 9 de septiembre

San Martin de Valdeiglesias: 11 de noviembre

Santa María de la Alameda: 9 de septiembre

Santorcaz: 16 de septiembre

Serranillos del Valle: 3 de septiembre

Sevilla la Nueva: 14 de septiembre

Soto del Real: 7 de octubre

Torrejón de la Calzada: 9 de septiembre

Torrejón de Velasco: 11 de octubre

Torres de la Alameda: 7 y 8 de octubre

Valdaracete: 16 de septiembre

Valdeavero: 13 de septiembre

Valdemorillo: 9 de septiembre

Valdemoro: 9 de septiembre

Valdetorres de Jarama: 16 de septiembre

Valdilecha: 9 de septiembre y 11 de noviembre

Valverde de Alcalá: 6 de septiembre

Velilla de San Antonio: 23 y 24 de septiembre

Villa del Prado: 9 de septiembre

Villalbilla: 27 de septiembre

Villamanrique de Tajo: 13 de septiembre

Villamantilla: 30 de septiembre y 30 de diciembre

Villanueva de Perales: 10 de diciembre

Villanueva del Pardillo: 17 y 18 de octubre

Villar del Olmo: 23 de septiembre

Villarejo de Salvanés: 7 de octubre

Villaviciosa de Odón: 16 de septiembre

Villavieja del Lozoya: 5 de diciembre

Zarzalejo: 9 de septiembre

Estas fiestas se establecen por la Dirección General de Trabajo a propuesta de los respectivos ayuntamientos en la Resolución del 4 de diciembre de 2023 (para su aplicación en 2024) según ha informado la Comunidad de Madrid. *No han informado de sus festivos los gobiernos municipales de las siguientes localidades: Gascones, Cadalso de los Vidrios, la Serna del Monte, Lozoya, Navas del Rey y Torrelaguna.