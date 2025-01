La nobleza guerrera cacereña

La vida diaria de los hombres y mujeres medievales estaba totalmente condicionada por el tiempo, la salida del sol iniciaba el trabajo que no finalizaba hasta su puesta. En la Edad Media se produjo una revalorización del trabajo manual, produciéndose una especialización artesanal y una regularización de los lugares de trabajo, agrupándose los oficios por calles, todavía hoy conservamos en Cáceres las calles de Caleros, Hornos, Tenerías, etc., donde se asentaban los diversos gremios artesanales.

En el Fuero de Cáceres aparece como aspecto fundamental de la nobleza el que tenían caballo y armas siempre dispuestos para la guerra. La función guerrera, según Domínguez Ortiz, era la función más propia de la nobleza y de ella derivaba teóricamente la mayoría de sus exenciones y privilegios. Esta vocación guerrera se mantuvo muy fuerte durante toda la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna.

La participación de los nobles caballeros en las Cruzadas originó la constitución en Tierra Santa de las Órdenes Militares y poco después en Europa de las Órdenes de Caballería. El ejercicio del poder de los nobles fue posible ya que tan sólo ellos disponían del dinero suficiente para costearse los caballos y las armas que necesitaban y eran los únicos que tenían la preparación y el entrenamiento militar idóneo para ello.

Los caballeros amaban el riesgo y la aventura, y siempre estaban deseosos de luchar. Unas veces peleaban junto al Rey (como en las Cruzadas, Reconquista, etc.) pero en períodos donde no había guerra, se debatían en luchas feroces en sus Villas entre los distintos clanes nobiliarios intentando saciar de este modo su belicosidad. Y en la villa de Cáceres no eran ajenos los grupos nobiliarios a estos enfrentamientos. Viendo la arquitectura de la Ciudad Monumental podemos apreciar que las casas son auténticas Casas Fuertes más hechas para la defensa que para vivir pacíficamente.

Respecto al primer aspecto que hemos expuesto, de guerras de ayuda al Rey, lo observamos a través de una Real Carta de los Reyes Católicos, dada el 31 de Julio de 1485 en Córdoba, por la que solicitaba se reclutara gente de armas en la Villa y su Tierra con destino a la Guerra de Granada.

Pedía el Rey sesenta hombres ‘de a caballo’ y seiscientos peones, doscientos ballesteros y otros cuatrocientos lanceros. Diciendo en el documento que el grupo ‘venga con el Corregidor, e con el pendon de essa villa e venga con la dicha gente todos los Regidores y Caualleros, escuderos de cincuenta años abaxo’. Muestra Don Fernando en el escrito, por último, que el que no fuere, quedaría privado de su Oficio y se le confiscarían sus bienes. La Iglesia intentó calmar el espíritu bélico de la nobleza con instituciones como la tregua de Dios y dirigió el apetito de lucha hacia fines más idóneos con el espíritu de la Cristiandad: luchar contra los infieles y contra las injusticias sociales y económicas que se producían en todos los reinos cristianos.

Enfrentamientos

Cuando no había Cruzadas contra los infieles o había tregua en la Reconquista, en lo que se refiere a los enfrentamientos entre los grupos nobiliarios en la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, podemos afirmar que la Villa de Cáceres no era una excepción y los padecía. Veamos dos muestras de ello. A través de unas Ordenanzas dictadas por la Reina Católica en Cáceres, el 9 de Julio de 1477, pretendía pacificar la Tierra y reprimir los bandos y parcialidades existentes en la Villa. La Reina señala en ellas, ante los continuos atropellos que se venían sucediendo, que «todos juntamente favorescan la justicia, que a la sazon fuere en esta villa». También apuntaba «que ningunas personas, vezinos e moradores desta dicha villa e su tierra e arravales no se armen nj acudan a vandos, nj a sonadas, nj a rruidos, a favor de los cavalleros e escuderos desta dicha villa».

En estas Ordenanzas, asimismo, se dan normas acerca de cómo se debían de construir los edificios y acerca de ciertas modificaciones de las casas fuertes de los nobles para evitar que fueran centros inexpugnables; ordenando, entre otras, «que todas las torres que estan començadas a faser en esta dicha villa e sus arravales, sy sus dueños qujsieren alçarlas que lo puedan faser, solamente hasta los tejados de la casa de morada e non mas».

Se produce como apreciamos en este documento, además del conocido “desmoche de las torres”, un cambio en la arquitectura civil cacereña a fines del siglo XV. Y por una Real Provisión de los Reyes Católicos, dada en Córdoba, el día 5 de Diciembre de 1491, se prohibía a los regidores y caballeros cacereños que tuvieran allegados para resolver sus diferencias; imponiendo la pena de tres mil maravedíes por cada vez que esta provisión no se cumpliera; y, además, que el que lo hiciera, fuera desterrado de la Villa y su Tierra por seis meses. Asimismo, los Reyes ordenaban que los caballeros no tomaran por allegados suyos a los concejos de la dicha Tierra, ya que recibían de ellos dádivas y presentes, bajo pena de destierro de la Villa y su tierra y pago de tres mil maravedíes por cada vez.