Las remesas de Canarias a Venezuela alcanzan los 60 millones anuales

La Asociación de Amigos Canarios Venezolanos (Aacv) estima que los venezolanos que residen enCanarias envían a sus familiares en Venezuela unos 60 millones de euros anuales para apoyarlos ante la crisis económica que afrontan. En total de España la cantidad alcanzaría en la actualidad más de 500 millones.

El presidente de la Aacv, Carlos Blondell, destaca que la situación económica en Venezuela es "tan grave" que muchas personas dependen de lo que le envían sus familiares migrantes para poder alimentarse apropiadamente, comprar medicamentos y cubrir necesidades básicas. Las pensiones que cobran la mayoría de los jubilados en ese país actualmente, pone como ejemplo, ni siquiera llega a los 10 euros mensuales.

En 2023 los migrantes venezolanos enviaron a su país 5.400 millones de dólares (4.826 millones de euros) en remesas, según el think tank Diálogo Interamericano. Esa cifra representa casi un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país suramericano, ya que durante la administración de Nicolás Maduro la economía se ha reducido 75%.

La firma de consultoría económica Ecoanalítica, destaca que el salto de las remesas en el último sexenio ha sido gigantesco. Pasaron de 2.230 millones en 2018 a 4.826 millones en 2024. Es decir, se han más que duplicado.

Al menos una décima parte de esas remesas está entrando al país a través del mercado de criptomonedas, de acuerdo con un estudio de Bloomberg. Los venezolanos estarían así usando las monedas digitales para tratar de evitar la volatilidad del bolívar, la vapuleada moneda nacional, así como ciertas restricciones estatales impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro, además de reducir los altos costos de los envíos a través de los sistemas tradicionales.

El Banco Mundial destaca que el costo promedio mundial de enviar 100 euros en 2023 era del 6,4% del monto enviado, muy por encima de la meta del 3% establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"El número de migrantes venezolanos que envían remesas ha aumentado entre un 50% y un 60% en los últimos años. Y no es un porcentaje mayor porque el resto de los inmigrantes aún no pueden permitirse enviar dinero", destaca Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del think tank.

La cantidad promedio, pues, que reciben mensualmente las familias es de 58 euros mensuales procedentes de remesas.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), de la Univerdad Católica Andrés Bello de Caracas, confirma que un 94% de los hogares receptores están usando ese dinero para sus gastos en alimentos, porque los ingresos familiares en Venezuela no dan ni para cubrir la cesta básica.

Eso se entiende perfectamente si se tiene en cuenta que el coste de la compra familiar mensual en ese país supera los 400 euros.

"Yo recibo de mi hija en Canarias, mi hijo y mi sobrina unos 350 euros mensuales en total. Pero eso ya no nos sirve para casi nada acá, porque lo que recibo en bolívares por mi jubilación es casi nada. Hace unos años, con 100 o 200 uno podía resolver, pero ahora lo que tenemos no me alcanza para cubrir todos los gastos. Tengo que endeudarme para poder pagar todo", cuenta Melania Ramsbott, una abuela de 85 años que permanece en Venezuela y no ha visto a sus nietos desde hace más de cinco años.

En la última década, la economía venezolana se redujo a una cuarta parte de su valor, tras un ciclo hiperinflacionario de más de seis años. Además, la moneda nacional, el Bolívar, sufrió una de las devaluaciones más grandes registradas en la historia a través de tres reconversiones monetarias en el siglo XXI –quitaron 14 ceros a la moneda para maquillar el tamaño de esa pérdida de valor–. Esto es, cuando el fallecido Hugo Chávez Frías entró al poder en 1999, los venezolanos podían comprar un dólar estadounidense por 573 bolívares, pero hoy la compran a 3.660 millones de millones de aquellos bolívares (el número sale de sumar esos 14 ceros a la tasa oficial: 36,6).

En el siglo XX, eran los canarios que migraron a Venezuela los que sostenían a sus familias en el Archipiélago con remesas. Ahora la historia ha dado un giro de 180 grados.

El economista José Ángel Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL), destaca que, con todo, es muy difícil ahora medir con exactitud el flujo de remesas hacia Venezuela porque el sistema económico del país no funciona como una economía tradicional y muchos de los envíos de dinero que se realizan ni siquiera pasan por los canales de la banca o casas de cambio.

"Es más bien una economía informal, subterránea, negra. Hay una cotización y una tasa cambiaria oficial y otra en las calles. Las relaciones entre el Banco Central de Venezuela y las casas de cambio y los intermediarios financieros no fluyen como en España. Esto complica todo", señala Rodríguez.

El Banco Mundial tampoco publica cifras oficiales de remesas sobre Venezuela. El país suramericano, desde hace años, por su parte, ha dejado de publicar las cifras macroeconómicas claves ni es transparente en la gestión de sus cuentas fiscales.

Y en medio de ese laberinto, los migrantes se las arreglan para resolver. Hay quienes, por ejemplo, si tienen cuentas bancarias en España y Venezuela al mismo tiempo, acuerdan pagarse la remesa con una transferencia bancaria en España de 100 euros y en Venezuela el receptor la recibe en bolívares a la tasa de cambio pactada entre ambos y así se evitan la comisión interbancaria internacional.