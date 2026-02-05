Madrid cerró 2025 con 1.346 millones de euros destinados a oficinas, el doble que en 2024

Madrid cerró 2025 con 1.346 millones de euros destinados a oficinas, el doble que el año anterior, y 461 millones para cambios de uso, un mercado éste que en España podría alcanzar este año unos niveles de inversión de 3.000 millones de euros, el 14 % más que las cifras de un año antes.

Así se desprende de un informe de la consultora inmobiliaria Savills, que también refleja que el mercado de oficinas en España cerró 2025 con una inversión de 2.626 millones (2.107 sin incluir los cambios de uso), lo que, según la firma, supone acercarse a niveles propios de un mercado estabilizado tras el ajuste provocado por la subida de los tipos de interés.

Según ha apuntado el director ejecutivo de oficinas en Savills, Hipólito Sánchez, el inversor vuelve a mirar a las oficinas con interés en un contexto macroeconómico favorable y con una demanda sólida que trae de vuelta procesos de venta tras confirmar la liquidez del mercado.

Dobla la inversión

Madrid cerró el ejercicio con 1.346 millones destinados a oficinas, el doble que el año anterior, y 461 millones para cambios de uso. La actividad se concentró mayoritariamente en el centro de la ciudad, indica la consultora en un comunicado.

De esta forma, el mercado de oficinas de Madrid finalizó 2025 con una contratación superior a los 550.000 m², por encima de la media histórica y próxima a las cifras de absorción bruta del año pasado. La demanda se mantuvo activa durante el ejercicio, aunque limitada por la falta de producto de calidad disponible en área urbana, donde la demanda es más fuerte.

La tasa de disponibilidad se situó en mínimos históricos dentro de la M-30 con un 2,4%, mientras la disponibilidad en el mercado total bajó hasta el 8,6 %, ejerciendo una presión al alza sobre las rentas y que ya se extiende a todas las zonas de oficinas. Así, en 2025 las rentas máximas alcanzaron 46 euros/m²/mes, con una tendencia ascendente en el distrito de negocios y área urbana.

Barcelona se acerca a su media histórica

En Barcelona la inversión alcanzó los 721 millones, un 47 % más que en 2024, muy cerca de su media histórica (en torno a 800 millones al año). Savills destaca la tendencia hacia operaciones de mayor tamaño, así como la recuperación de la actividad en el distrito de 22@, que alcanzó cinco operaciones tras un 2024 prácticamente nulo La Ciudad Condal registró una contratación de 323.000 m², un 12 % más que el año anterior y por encima de la media histórica, y la tasa de disponibilidad total se situó en el 10,5 %.

En paralelo, la falta de oferta en el centro de la ciudad y en el distrito central de negocios continúa presionando las rentas al alza, donde alcanzan máximos de 25,5 euros/m²/mes y de 31 euros/m2/mes respectivamente, mientras que en las nuevas áreas de negocio estas se mantienen más estables.