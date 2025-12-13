LA OPINIÓN DE MURCIA
Declaran la ciudad de Cartagena como 'Lugar de Memoria' por su singular relevancia durante la guerra y la dictadura
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
- Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
- El Gobierno permite a la Comunidad de Madrid endeudarse por un importe de hasta 4.873,9 millones
- La fiebre por las tartas de Julita llega a Alcalá de Henares