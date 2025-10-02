Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FARO DE VIGO

Galicia, la comunidad con el mayor retraso en la valoración forense de la violencia de género: demoras de hasta 9 meses

Cartel en Vilagarcía informando de un punto lila contra la violencia sexista.

Cartel en Vilagarcía informando de un punto lila contra la violencia sexista. / PABLO HERNANDEZ GAMARRA

X. A. Taboada

Santiago

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  2. ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
  3. Comienzan los ensayos de las aeronaves que participarán en el desfile del Día de la Hispanidad: así puedes verlas en Madrid
  4. Una incidencia en un tren corta la línea 9 de Metro a su paso por el centro de Madrid durante una hora y media
  5. Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
  6. La Flotilla a Gaza se acerca a la Franja, en directo: la Armada israelí rodea los barcos
  7. Cinco municipios madrileños, entre los 10 más ricos de España
  8. La Comunidad de Madrid pide un pacto de Estado energético para poder atraer a los centros de datos

Momento en que la policía abate al atacante de la sinagoga de Mánchester

Momento en que la policía abate al atacante de la sinagoga de Mánchester

Madrid ve "nefasto" el Plan Estatal de Vivienda: "No aporta nada nuevo y nada bueno a las comunidades autónomas"

Madrid ve "nefasto" el Plan Estatal de Vivienda: "No aporta nada nuevo y nada bueno a las comunidades autónomas"

4.000 estudiantes se manifiestan en Madrid para "parar el genocidio al pueblo palestino"

4.000 estudiantes se manifiestan en Madrid para "parar el genocidio al pueblo palestino"

Ya está aquí el veranillo de San Miguel: el día que Alcalá casi llegará a los 30 grados, según la AEMET

Ya está aquí el veranillo de San Miguel: el día que Alcalá casi llegará a los 30 grados, según la AEMET

La Brigada Paracaidista protagonizará una exposición en Paracuellos el 19 de octubre

La Brigada Paracaidista protagonizará una exposición en Paracuellos el 19 de octubre

Galicia, la comunidad con el mayor retraso en la valoración forense de la violencia de género: demoras de hasta 9 meses

Galicia, la comunidad con el mayor retraso en la valoración forense de la violencia de género: demoras de hasta 9 meses