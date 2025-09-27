Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "gimnasio del cerebro": 150 personas con dolencias neurológicas en terapia alternativa en Zamora con Aisnem

El alcalde de IU, Francisco Guarido, y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, visitan las aulas.

El alcalde de IU, Francisco Guarido, y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, visitan las aulas.

Susana Arizaga

Zamora

