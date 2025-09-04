Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FARO DE VIGO

El portazo de Ryanair refuerza a Oporto como el gran aeropuerto de Galicia

Un avión de Ryanair en el aeropuerto de Oporto

Un avión de Ryanair en el aeropuerto de Oporto / Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas