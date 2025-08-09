INFORMACIÓN
Novecientos pacientes faltan cada día a su cita en los hospitales de la provincia de Alicante
J. Hernández
Alicante
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Comunidad de Madrid supera por primera vez los 200.000 usuarios del sistema de dependencia
- El fuego obliga a desalojar barrios y urbanizaciones de Navas del Marqués y Renfe anuncia la supresión de las salidas desde Príncipe Pío
- Ni Pérez-Reverte ni La Vecina Rubia: la novela italiana que arrasa en las bibliotecas de Madrid ha vendido 650.000 ejemplares
- Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte
- Este pueblo de Toledo sigue usando un nombre franquista y aún no lo ha cambiado
- Sardinas en vinagre: el plato fresco y sencillo que propone el chef del mar Ángel León para este verano
- Los 33 tesoros históricos que Madrid corre el riesgo de perder: un nido de vándalos tras ser abandonados y expoliados
- Este es el pueblo medieval de Castilla-La Mancha conocido como 'Toledillo': está a solo una hora de Madrid