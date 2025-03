La carta abierta de Ruth Ortiz sobre la violencia vicaria: "Estaba conviviendo con un lobo con piel de cordero"

Hace 13 años los hijos de Ruth Ortiz, Ruth y José, fueron asesinados por su progenitor, José Bretón, del que la madre se había separado poco antes del homicidio. Los forenses descubrieron unos restos óseos en una hoguera de la finca de Las Quemadillas (Córdoba) que finalmente fueron identificados como los de los menores de edad. El juez determinó que Bretón asesinó a sus hijos tras planificar el parricidio a lo largo de 15 días. Fue condenado a 40 años de cárcel por dos asesinatos con relación de parentesco. No puede acceder al tercer grado penitenciario -- que da derecho a permisos -- hasta cumplir, al menos la mitad de su condena.

"Si no había cuerpos, no podían acusarme de nada. No podían condenarme. Estuve a punto de conseguirlo. Me faltó solo un poco más de suerte". Estas son las últimas afirmaciones públicas de José Bretón en la cárcel de Herrera de la Mancha. Las realizó al escritor Luisgé Martín, que aborda el mal en El odio (Anagrama), un libro que se publicará en los próximos días, y en el que Bretón confiesa que asesinó a sus hijos.

Hace un año, a través de RTVE, Ruth Ortiz publicó una carta abierta en la que reflexiona sobre la violencia vicaria desde su propia experiencia personal con el asesino de sus hijos.

"¿Qués es la violencia vicaria?"

En la carta, Ruth define la violencia vicaria como algo "tan inhumano y en algunas ocasiones, tan cruel y tan monstruoso, (cuando llega al asesinato), como es hacerle daño a niños y niñas como medio y modo de dañar". Ortiz lamenta que en la mayoría de casos las víctimas sean menores de edad, "los seres más indefensos, inocentes, de almas puras, a los que hay que amar, proteger, guiar, acompañar y educar".

Asimismo, reflexiona que su historia es la de "una mujer maltratada desde el principio de una relación". Afirma, por otro lado, que no fue plenamente consciente del maltrato hasta después del asesinato de Ruth y José. "Desde primera hora di como normales comportamientos, actitudes, formas de pensar, formas de ver la realidad, formas de tratarme... que no eran normales, formaban parte de un comportamiento machista", explica en la carta.

En cuanto a Bretón, le define como "una persona con perfil psicopático, una verdadera bomba de relojería que, ni en mis peores pesadillas pudiera haber imaginado tener a mi lado. Estaba conviviendo con un lobo con piel de cordero", subraya.

Ruth Ortiz reclama protocolos que eviten más asesinatos

Ortiz también señaló en esta carta el momento delicado y peligroso que puede suponer para una mujer separarse de su pareja. "No sé cuál sería la mejor forma, y los pasos a seguir por una mujer maltratada con hijos, a partir del momento que decide separarse de su maltratador, lo que es cierto es que es un momento muy peligroso tanto para ella como para sus hijos, y se debería establecer un protocolo para dar protección y evitar tantos asesinatos de mujeres, niños y niñas", reclama.