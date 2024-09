La miel de un pequeño pueblo de montaña con premios internacionales que tiene al oso de fiel 'cliente'

El jeep, un Mitsubishi Pajero con bastante batalla a cuestas, va dando tumbos por el camino del arroyo de Cabriles que parte desde Vidrieros (Palencia) montaña arriba. Rafa Lozano, técnico superior de Medio Ambiente, va conduciendo con tiento, despacio, no vaya a ser que pillemos un mal bache. El majestuoso Curavacas, con ese verdín característico que generan los líquenes en su roca de conglomerado, despunta en el horizonte como dibujado sobre el azul tan celeste de esta mañana de agosto. En un recodo, tomamos un caminillo durante un mínimo trayecto hasta llegar a uno de los colmeneros, rodeado de retama y escobas.

Dos botes de la miel que Apis in Love produce en la montaña palentina. / ALBA VIGARAY

Varias mariposas melanargia y nymphalis revolotean por la zona, desde la que se divisan los pinares trufando la montaña. Tras ponernos los trajes para evitar que nos piquen las abejas, a las que no les gustan mucho los extraños, Rafa desactiva el pastor eléctrico para que pasemos. "A los osos ya les da igual", dice resignado. "Nos han entrado todos los años excepto el pasado. Saben que viene el chispazo, pero luego tienen la recompensa de la comida".

La montaña palentina, zona osera

Estamos al norte de Palencia, a 1.300 metros de altitud, en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica. Esta ha sido zona osera toda la vida, pero los últimos años hay más plantígrados que de costumbre. En época de celo llegan desde Asturias osos machos a reproducirse con las hembras de aquí. Desde que Rafa y su pareja, Ana Martín Miguel, ingeniera forestal, se aventuraron con el cultivo de miel en 2011, se las han visto y se las han deseado para sacar las producciones adelante.

"Nos lió un amiguete con la idea. Yo tenía ganas porque mi abuelo tuvo en su día y siempre me llamó la atención. Me picaba el gusanillo. Pusimos dos o tres colmenas el primer año y nos las comió el oso. Al año siguiente pusimos más y otra vez. No dejaba nada. Bajaba desde primavera a otoño y da igual que hubiera comida en el campo. Si la huele y puede entrar, entra y te la lía", revela Rafa mientras nos adentramos con cuidado en el colmenar. El zumbido de las abejas comienza a intuirse.

Ana Martín Miguel y Rafa Lozano, los productores de la miel galardonada, Apis in Love, posan entre colmenas vacías en el albergue Curavacas que regentan en Triollo (Palencia). / Alba Vigaray

En total, Apis in Love, la empresa familiar que montaron para producir una miel de montaña, de brezo y eucalipto, muy pura y sabrosa, tiene tres colmenares por la zona, con un total de 150 colmenas. El año pasado la producción se situó en unos mil kilos. "Es una zona dura para hacer miel, hay meses buenos, pero les cuesta hacer despensa a las colmenas", cuenta el apicultor, que en invierno hace trashumancia con las abejas, transportándolas de poco en poco en un remolque.

Trashumancia hacia Asturias

Las trasladan a Asturias en otoño para que cuando acabe la época más dura del invierno -en esta zona puede nevar hasta en primavera- traerlas de vuelta ya rodadas. "Es que si no muchas se nos mueren en el invierno, y las que viven luego tardan en arrancar. Allí cogemos algo de miel de eucalipto y cuando las traemos aquí ya vienen fuertes", desvela Rafa. Se la considera una miel de mil flores, ya que "no tiene un porcentaje más alto de ninguna flor. La de brezo no todos los años la hay, por ejemplo, depende de que vengan las lluvias, de que tenga néctar para libar...".

Vista de varios panales de miel que las abejas han producido por si solas dentro de una de las cajas. / ALBA VIGARAY

Ni las inclemencias climáticas ni las visitas de los osos ni la cada vez mayor presencia de la avispa asiática en el norte de España han conseguido evitar que la miel haya ganado dos premios internacionales. En 2022 obtuvieron la medalla de oro en los London Honey Awards, al que se presentan productores de todo el mundo, y este año han ganado el mismo galardón en los Mediterranean Taste Awards, para cosechadores de la zona del mediterráneo.

"Esperamos algún tipo de feedback, pero no ha habido una gran respuesta", comenta Rafa sobre la miel, que se vende en el Mesón Albergue Curavacas que ambos regentan en Triollo, un precioso pueblo al lado del Curavacas atravesado por el río Carrión. El bote de un kilo vale 12 euros y el de medio seis. Tanto Rafa como Ana son unos ardientes defensores del medio natural. Da igual de qué árbol, especie, animal o insecto les hables que te dan una master class en un periquete.

Rafa Lozano, con el ahumador que usa para 'despistar' a las abejas en el colmenero de Vidrieros. / ALBA VIGARAY

Humo para tranquilizar a las abejas

"Yo me la gozo, no dejo de sorprenderme con estos animales nunca", cuenta Rafa mientras abre uno de los dos cajones de una colmena para enseñar uno de los 20 panales que lo conforman, donde laboriosas las abejas van fabricando la miel [en cada cajón puede haber 20.000 individuas]. Antes de abrirlo ha encendido un ahumador para introducir un poco de humo, y despistarlas un poco. "Al olerlo, creen que hay peligro, se atiborran de miel por si tienen que salir volando. Mientras llenan el buche no pican y dejan inspeccionar la colmena", dice el apicultor, que señala que ahora en verano, con los calores, las abejas pasan más tiempo yendo a por agua que a por alimento.

La cosecha tiene lugar entre agosto y octubre, dependiendo de la producción, tras la que al insecto se le hace un tratamiento. "Este es un trabajo durillo, la verdad, hay que mover mucho material, estar pendiente de las colmenas, sobre todo en primavera, cuando enjambrar por todos lados, se multiplican, salen de la colmena... pero no siempre estás a tope. Luego en producción te olvidas un poco, aunque tienes que venir una o dos veces para ver si ha entrado el oso".

Vista del albergue Curavacas de Triollo, que regentan Rafa y Ana y donde venden la miel que producen. / Alba Vigaray

Compensaciones que llegan tarde o no llegan

Alguna vez han dejado cámaras por la noche enfocando al colmenar y dice que es "impresionante" ver actuar al animal: "Hace dos años entraba todos los días. Una vez vimos a un osazo del copón que había tirado 30 colmenas y el chopo estaba con las ramas rotas porque se había subido un oso más pequeño al ver llegar al grande". "Al oso le ponen el morro fino, se da manotazos para quitárselas de encima, coge las colmenas y se las lleva rodando; las dispersa para que le piquen menos", relata Rafa, que lamenta que las compensaciones por los ataques "llegan tarde, mal y nunca".

Rodeados de vegetación silvestre y sin cultivos cercanos, la miel está libre de agrotóxicos. Su miel es lo más ecológica posible, pero no tienen el certificado porque cuesta más de 600 euros obtenerlo. "Es que quieres hacer las cosas bien, pero la verdad es que te ponen más trabas que ayudas", concluye.