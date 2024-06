Las claves del nombre de la princesa Leonor cuando se convierta en reina

Las bases del futuro reinado de la princesa Leonor ya se han establecido y, aunque es verdad que en circunstancias normales accederá al trono de la nación en un futuro lejano, una duda histórica ha surgido últimamente y es con qué nombre reinará Leonor. En el caso de su padre o de su abuelo no había dudas que iban a ser Felipe VI y Juan Carlos I, pero en el caso de Leonor hay que remontarse a la Edad Media para obtener la respuesta. En 1479 existió una reina que era Leonor de Navarra, lo que invita a pensar que Leonor de Borbón reinará como Leonor II, pero no es así, tal y como desveló el programa 'Fiesta'.

Historia de España

Tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014, Leonor de Borbón pasó a ser la primera en la línea de sucesión al trono, por lo que dejó de ser infanta para convertirse en Princesa de Asturias. La hija mayor de los reyes Felipe y Letizia fue bautizada con el (relativamente) escueto nombre de Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, por lo que sus opciones para elegir su nombre como reina se reducen al máximo.

La joven, nacida en octubre de 2005, también ostenta otros títulos como Princesa de Girona, duquesa de Montblanch, condesa de Cervera y señora de Balaguer, como heredera de la Corona de Aragón; y Princesa de Viana, como heredera del Reino de Navarra.

Ahora, con la mayoría de edad alcanzada, la primogénita de Felipe VI y Letizia sería el reemplazo directo de su padre en caso de que este no pudiese continuar con su reinado.

¿Primera o segunda?

Pese a ser un nombre elegido para pasar a la Historia, el nombre de Leonor sigue siendo poco relativamente popular en nuestro país. Una de las principales dudas que surge al plantearse el hipotético cambio de reinado es qué nombre pasaría a tener Leonor de Borbón. Cabe recordar que en España ya existió una monarca con el mismo nombre que la actual Princesa. Fue en el siglo XV, cuando Leonor I de Navarra reinó entre el 28 de enero y el 12 de febrero de 1479.

No obstante, este no sería un inconveniente para que la hija de Felipe VI y Letizia adoptase el primer número regnal en su nombre con su ascenso al trono, puesto que la anterior Leonor solo reinó en Navarra, no en Castilla. Así pues, como ambas comparten nombre pero no cargo en la línea de sucesión, la actual princesa también se convertirá en Leonor I una vez asuma la corona.

La razón es que aquella Leonor solamente fue reina de Navarra y no de Castilla. Al no ser reina de toda la nación española no es la primera que lo hará legalmente sobre toda la extensión de España. Por lo tanto, Leonor se llamará Leonor I cuando llegue al trono sustituyendo a su padre.