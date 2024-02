Este es el hotel que ha ganado el premio a mejor desayuno: está en España

Cada año existen diferentes entregas de premios en muchas categorías como comidas, destinos de vacaciones, o incluso de hoteles. En este caso hablamos de los premios anuales 'Beyond Luxury Awards' en los que se valora a los hoteles más prestigiosos de España y Portugal en categorías como mejor hotel, mejor resort, mejor diseño de interior, mejor playa, e incluso la mejor gastronomía de lujo dentro de los hoteles.

Concurso Beyond Luxury Awards

Cuando las personas buscan un alojamiento de lujo, buscan que aspectos como la gastronomía que ofrecen, esté a la altura. Este año participan hoteles y resorts de ambos países, el premio se ha quedado en España, concretamente en Mallorca.

El premio ha sido otorgado para el Hotel Mar Gran Meliá. Un oasis completo de descanso, delicadeza y hedonismo frente al mar. Pero además de ofrecer un hospedaje único frente a las mejores playas de Mallorca, también brinda un desayuno completamente excepcional, que ha sido la razón por la cual ha ganado el premio.

Desayuno en el Hotel de Mar Gran Meliá

La propuesta del Meliá destaca por su detallado diseño y amplia variedad gastronómica. A través de un menú de más de 5 pasos, la chef Marga Coll -galardonada con una estrella Michelin- presenta una experiencia gustativa y sensorial que busca someter a los comensales en un recorrido por la comida balear.

El desayuno tiene una duración de dos horas y consta de una primera etapa con frutas texturizadas, embutidos, quesos, pan moreno, empanadas, cocarrois y vinos selectos. Por otro lado, la segunda etapa busca incluir elementos dulces, como ensaimadas, cocas de patata, cremadillos y cuartos, con vino dulce e infusiones caseras.

Para degustar el mejor desayuno de toda España no se necesita estar hospedado en este hotel. Los comensales pueden disfrutar de esta propuesta gastronómica a un precio de 66 euros por persona en un horario de 9 a 11 horas. Se recomienda reservar por la web con anterioridad para asegurar los lugares.

¿Cómo es el hotel?

Si quieres hacer la experiencia completa puedes hospedarte en el hotel y disfrutar de este increíble desayuno durante la mañana. El Meliá del Mar tiene un edificio con una ubicación privilegiada frente al Mar Mediterráneo y una playa privada, ideal para relajarse y disfrutar de un paraje natural.

Diseñado por el arquitecto español José Antonio Coderch, esta construcción también se la conoce en Mallorca como “el edificio de chocolate", debido a su diseño y revestimiento de baldosas. Además, el Meliá forma parte de The Leading Hotels of the World, una colección con los hospedajes de lujo independientes más exclusivos del mundo.

El hotel -que está pensado para un público +15 años- propone diferentes actividades que fomentan el concepto de oasis y delicadeza que se quiere transmitir durante la estadía. Desde camas estilo balinesas frente al mar, hasta la posibilidad de reservar un día de spa o visitar los mejores campos de golf de Calviá, todo está pensado para ofrecer un alojamiento exclusivo y de descanso.