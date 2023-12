Chivite pide aportar al "bien común" y ponerse desde la política al "servicio de la gente"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado la importancia de que quienes trabajan desde las instituciones "estemos al servicio de la gente", porque "el ruido no soluciona los problemas" de la ciudadanía.

"En tiempos complejos no hay mayor fuerza que la unidad. Hacer comunidad, crear alianzas y tejer redes nos mejora", ha dicho en su discurso de fin de año, facilitado por el Ejecutivo foral, en el que ha deseado que 2024 "llegue cargado de ilusión y esperanza" y permita que Navarra siga siendo "una comunidad próspera e igualitaria" con ciudadanos "líderes en dar apoyo a quienes más lo necesitan".

En ese contexto ha comprometido el trabajo de su Gobierno, para que "quienes tenemos responsabilidades institucionales entendamos que el bien común es lo primero, que por encima de las ideas particulares está el interés general y la política en toda su dimensión debe ser un servicio público útil para la ciudadanía".

Porque "el ruido no soluciona los problemas de la gente, la política debe dar respuesta a las dificultades, a los retos y a los anhelos de la sociedad", un escenario en el que Chivite ha apelado a quienes trabajan desde las distintas instituciones "estemos al servicio de la gente a la que nos debemos, para que trabajemos ante los importantes retos que tenemos por delante".

Y estos son, ha dicho, la digitalización, la sostenibilidad, los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la igualdad y la convivencia. "Son nuestras prioridades y la escucha y el diálogo nuestras herramientas de trabajo", y por ello ha asegurado que su Gobierno "está abierto a quien quiera aportar y participar".

"Queremos ser el mejor aliado de esta Navarra que avanza y progresa gracias al trabajo de la gente", ha dicho convencida de que "el compromiso de todos y todas" las personas en Navarra "es lo que hace de nuestra comunidad el lugar con mayor calidad de vida de España".

También ha asegurado que Navarra seguirá "mirando al futuro con templanza pero también con fortaleza", con una especial mirada hacia los jóvenes y las personas mayores, "que son quienes nos han colocado en esta posición de ventaja que ahora tenemos la obligación de mantener o incluso mejorar".

No obstante ha tenido una especial mención a las personas que "sufren la soledad no deseada", porque una comunidad como la navarra, "solidaria, cercana, debe encontrar la manera de hacer sentir calor y cariño a todas sus vecinas y vecinos durante todo el año y no solo en estas fechas".