DANA en España, última hora del temporal en directo: el diluvio nocturno en Madrid desata el caos en la capital

La estación meteorológica que la Agencia Estatal de Meteorología tiene en Toledo capital es la que más precipitación ha registrado durante esta jornada dominical marcada por la DANA, con 90,8 litros hasta las 21.30 horas.

En el ranking de las localidades más lluviosas se coloca en segunda posición Navahermosa, también en Toledo, con 65 litros; completando el podio Puebla de Don Rodrigo con 57,9.

Mora y Talavera de la Reina, también en la provincia de Toledo, cierran el 'top 5' con 50 litros cada una de ellas.

Dangerous situation right now in Toledo, Spain. Life-threatening flash flooding is occurring. Emergency Warnings in effect. pic.twitter.com/uNuenz7yuw