Barajas de Melo acoge el X aniversario del 'Melosound Festival' este sábado con actividades y música como protagonistas

El municipio conquense de Barajas de Melo acoge este sábado 2 de julio el décimo aniversario del 'Melosound Festival', una iniciativa sociocultural con la música como protagonista que ha sido organizada por la Asociación Cultural 'GClub Barajas' y que, por décimo año (con el parón obligatorio a causa de la pandemia), se desarrolla en distintos espacios abiertos del municipio y espera contar con la participación de toda la ciudadanía del pueblo, comarca y provincia.

Como ha explicado el presidente de la Asociación, Roberto Fernández, los más de 40 miembros están involucrados en la organización y ya llevan muchos meses trabajando en la preparación, selección de artistas participantes, elaboración y difusión de dossieres, cartelería, promoción en redes sociales, búsqueda de patrocinios, conversaciones con los distintos grupos participantes y el resto de entidades "para que el próximo sábado salga todo perfecto", según han informado los organizadores en nota de prensa.

Melosound Festival 2023 repetirá la estructura de otros años a lo largo de la jornada completa del sábado. "Un día de duración en el que se puede disfrutar de diversas actividades para todas las edades, tomando como referencia los espacios públicos, las calles y las plazas de Barajas de Melo", ha apuntado Fernández, añadiendo que les gusta pensar que "este no es sólo un proyecto nuestro, sino de todo el municipio porque se trata de inundar el pueblo por un día completo de música y buen ambiente y fomentar la participación de todos, que la gente salga a disfrutar".

INTENSA JORNADA CON LA MÚSICA DE PROTAGONISTA

La jornada del sábado dará comienzo a las 13.00 horas con la presentación del décimo Aniversario en el escenario que se instalará en el 'Espacio Lavadero'. Tras el manifiesto, la jornada musical se inicia la hora del aperitivo con el grupo conquense 'Ni chicha ni limoná', un combo formado por artistas de diferentes formaciones que se reúnen para ofrecer "esa mezcla de música de aquí y de allá; de rumba y de cumbia; de ritmos tropicales a melodías peninsulares".

Desde las 16.30 y hasta las 19.30 horas, aprovechando las horas de máximas temperaturas que se prevén, tendrá lugar la 'Pool Party' en la piscina municipal, una tarde de buena música con 'Afrincan Bianco feat Lau', una sesión bailable de soul-rock-latin-funky de la mano de Karim Shaker acompañado en esta ocasión por la voz de Lau.

ESPACIO LAVADERO, CONCIERTOS Y DJS

A partir de las 22.00 horas, tres grupos actuarán de forma consecutiva, empezando por 'Groovy Mamma', 'Rock and Bikes' y 'Das Model'. Groovy Mamma es una banda formada por diez músicos cuyo repertorio incluye grandes clásicos de la música disco y funk entre otros estilos de música negra. Temas de Chic, Michael Jackson, Kool and the Gang o Bruno Mars entre otros, hacen de su directo "un show especial para bailar sin parar".

En tercer lugar y también desde Cuenca 'Das Model', una banda "difícil de encajar dentro de los clichés típicos de los géneros musicales". Sus composiciones se sustentan en melodías pegadizas y angulares, matizadas con riff cromáticos de guitarra. La mezcla de acordes punk, armonías beat, ritmoscontundentes y bien definidos, dan como resultado una nueva sensación emocional.

A partir de las 2.30 horas como broche fin de fiesta 'A RAS COÑETE DJ 's' llevan "el musicón y sus performances de viaje desde los hitazos bakalao noventeros hasta el pop y el dancehall más actual".

COLABORACIÓN VECINAL

Desde la Asociación GClub de Barajas se ha contado con el esfuerzo y la implicación de todos sus miembros para que el Festival sea un éxito. Seguirá teniendo carácter gratuito, excepto las consumiciones que servirán para seguir desarrollando el resto de actividades de la asociación programadas en Barajas de Melo a lo largo del año y la entrada a la 'Pool Party' en la piscina municipal.

Asimismo, a lo largo de la jornada, se podrán adquirir diferentes artículos de merchandising exclusivos del festival. "Una cita que ya se ha convertido en una referencia en el panorama musical estival de la provincia de Cuenca", ha indicado Roberto Fernández y que junto al esfuerzo de la Asociación y sus miembros, también es posible gracias a la colaboración de sus patrocinadores.

Son el Ayuntamiento de Barajas de Melo, que da soporte e infraestructura al mismo, y empresas privadas como Residencia de Mayores 'Entre Tajo y Altomira', Bar Piñones, Bar Peseta, El Pub, Gasolinera 'Hermanos Alonso', Supermercado 'Hermanos Pegar', Alejandra Palomar 'Centro de estética', Javier Bregón y José Solano (Edición Audiovisual).

La Asociación cultural GClub Barajas, compuesta por alrededor de 40 personas de distintas edades, naturales y descendientes del municipio, cuenta ya con diez años de trayectoria desde su constitución como entidad. Viene programando diversas actividades culturales a lo largo del año con el objetivo fundamental de dinamizar Barajas de Melo.

Finalmente, su presidente ha aprovechado en nombre de todos los miembros del colectivo cultural a animar a los vecinos de la localidad a participar "porque en definitiva es una actividad en beneficio del municipio y de sus establecimientos" pero también ha hecho un llamamiento a todos los vecinos de los pueblos cercanos y de la provincia, "a asistir y a participar de las actividades que se han organizado".