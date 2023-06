Rafale Mozo admite que no es optimista sobre la renovación del CGPJ

Rafael Mozo saluda a Manuela Carmena.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha afirmado este viernes que "no" es "optimista" sobre la renovación de este órgano y ha recordado que él se jubila el próximo 19 de julio.

Mozo ha clausurado esta tarde en Bilbao el 37 Congreso de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD), a la que pertenece desde hace más de tres décadas, y ha señalado que el año 2023 está siendo "bastante duro desde el punto de vista de la problemática del Consejo". Ha subrayado que uno de los asuntos que más le preocupa y uno de los "grandes problemas" del CGPJ es su falta de renovación, bloqueada desde 2018.

"No quiero ser optimista. Tenia alguna expectativa con que en el mes de junio se renovara, terminadas las (elecciones) municipales y las autonómicas", ha indicado Mozo, antes de añadir que, con el adelanto de las elecciones generales, "esa posibilidad no existe" por ahora. El presidente del CGPJ ha estimado que, "al margen de lo que ocurra" el próximo 23 de julio, la renovación del Consejo no llegaría antes de "seis meses" después de esas elecciones.

Rafael Mozo ha alabado la actuación en este asunto de JJPD, ya que siempre ha tenido "voluntad de renovar el Consejo" y de "empujar en la línea correcta de la renovación". Ha recordado que el próximo 19 de julio se jubila. "Pero sigo. Sigo con vosotros -ha transmitido a los asistentes al congreso de JJPD- pero en el Consejo, no".

En la clausura del Congreso ha intervenido también la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, quien ha hecho alusión al CGPJ y ha afirmado que su renovación "sigue siendo una exigencia ineludible". "Su renovación no debiera haberse postergado varios años por intereses partidarios o corporativos; se ha causado un daño enorme a la credibilidad del sistema judicial", ha afirmado Melgosa, según ha informado el Gobierno Vasco.

También ha tomado la palabra en el cierre del congreso la jueza emérita y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien ha declarado su "amor por el Derecho" y, tras subrayar que "los que más necesitan el Derecho son a quienes les ha tocado lo peor de la vida", ha sido despedida con aplausos y el auditorio puesto en pie.