Últimas noticias, hoy 9 de noviembre: de las elecciones legislativas en Estados Unidos a las huelgas en la Sanidad Pública

Miércoles, 9 de noviembre. Tras una campaña llena de tensión e incertidumbre, el escrutinio de resultados en las elecciones legislativas que ha celebrado Estados Unidos este martes no ha desentonado. El recuento continúa y tiene en vilo tanto a demócratas como a republicanos, pero lo que empieza a vislumbrarse ya cada vez con más claridad es que la ola roja que muchos habían augurado no se ha materializado y los demócratas no han sufrido con dureza el tradicional castigo que en elecciones de mitad del mandato se da al partido que ostenta el poder en la Casa Blanca. Mientras, en Madrid y Cantabria siguen adelante las huelgas en la Sanidad Pública, en las que los médicos se movilizan para pedir mejoras en sus condiciones laborales y exigir reducir su carga de trabajo.

