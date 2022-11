Lo que logra el 'influencer' Elías Dosunmu: "Ahora son los niños los que traen a los padres al restaurante"

'Influencers' de la cocina como Elías Dosunmu, que tiene 5,5 millones de seguidores en Tiktok, han conseguido que menores de edad sean prescriptores de restaurantes con sus padres y amigos

"Una vez nos vino un niño asiático que había traído a su familia a España porque quería comer lo mismo que Elías comía en el vídeo", dicen en el restaurante Vacavieja de Salamanca

El día que Martín, de 13 años, llegó para pasar un mes de vacaciones en Madrid en julio le dijo a su madre: “Mira, esta es la lista de restaurantes a los que tenemos que ir, mamá”. Había casi una decena de locales. Uno de ellos era el Shibari, un restaurante japonés al lado de Puerta de Toledo que acababa de abrir con una barra en forma de “u” en el centro al modo de las tabernas niponas. “No me extrañó que eligiera un restaurante asiático, porque él está acostumbrado a restaurantes diferentes, pero sí me sorprendió que eligiera un japonés de tanto nivel, porque realmente comimos muy bien”, recuerda Inés, la madre.

Cuando llegaron al local le dijeron como habían llegado hasta allí al chef, Jordan Karretero, ex Yakitoro, Nakama y Sushi Bar Hanna, y lo sorprendente es que a él no le sonó nuevo que fuera el niño el que trajera a la familia a comer. “Es que me ha pasado más veces”, explica el cocinero a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA mientras prepara erizos frescos para la robata (la parrilla japonesa), uno de los nuevos platos que tiene en la carta.

“Una vez vino una mujer con su hijo desde Barcelona solo para probar nuestro restaurante. Al chico, que debía tener 14 años, le encantaba el sushi, no hacía falta explicarle qué era el hosomaki, uramaki, temaki... Me quedé bastante sorprendido. Era él el que se lo explicaba a su madre”, relata Karretero, que está recibiendo muy buenas reseñas de los críticos madrileños y ya tiene el local a reventar los fines de semana.

La explicación a este fenómeno de que niños de 12, 13, 14 años den consejos y hagan valoraciones como si fueran inspectores de la Guia Michelin, la tienen los influencers de cocina que llegan al público más joven, entre los que sobresale un nombre propio, Elias Dosunmu. El chef ucraniano de 24 años que explica en sus vídeos de un minuto recetas y trucos de cocina -desde como abrir bien un huevo a preparar una receta del país de su familia- lo revienta en las redes sociales. Tiene 5,5 millones de seguidores en Tiktok, 2,7 millones de followers en Youtube, y 654.000 en Instagram.

Comenzó haciéndose famoso convirtiendo menús de las grandes franquicias de comida rápida —McDonald's, Burger King o KFC— en platos de alta cocina, pero ahora su palabra es la ley cuando visita un restaurante. Su influencia no tiene límites. “Vienen chavales, a veces muy pequeños, porque han visto el vídeo que hizo él del restaurante”, explican en el restaurante Vacavieja de Salamanca, especializado en carne. “Una vez vino un niño asiático que había traído a sus padres a España solo para probar lo mismo que Elías había comido”, explica José Luis, jefe de sala del local. “Era muy majo, estuvo muy bien”, rememora.

“Es mi primer día en Castilla y León y he venido a uno de los mejores restaurantes de carne aquí en Salamanca”, decía al inicio del vídeo. Aquel día, Dosunmu probó callos -”muy, ricos, tiernos, y el caldo se agradece muchísimo”-, mollejas, tataki de vaca vieja -”repetiría”- y chuletón.

Al contrario que otros influencers, Dosunmu no cobra por hacer sus piezas. Le gusta un sitio, va, graba el vídeo y lo sube a sus redes sociales. Sus grabaciones son dinámicas, vertiginosas, graciosas. “A mi hijo”, relata Inés, “lo que le gusta es que es un youtuber que además es chef, por lo que le gusta cómo explica las recetas porque sabe de cocina. Cuenta curiosidades de los ingredientes, de cómo se elabora...”.

Aunque muchos de los restaurantes que visita son hamburgueserías, mexicanos o italianos, Dosunmu toca todos los palos, hasta la cocina de su familia en Ucrania cuando prepara platos en casa. “Los sitios que enseña son bonitos y diferentes, y explica mucho los orígenes de las recetas”, señala Inés.

Dosunmu no se lo tiene creído. Todas las entrevistas que da se define como un chef “normal”. “Yo no quería ser un influencer que hace recetas, sino una persona que transmita la comida en si a la gente. Todos los aspectos. Enseñar los restaurantes, hacer comparativas de productos… [llega a comparar, por ejemplo, donuts del Dunkin donuts con los del supermercado] No quería centrarme en recetas, aunque es por lo que más se me conoce”, aseguraba en una reciente entrevista en la Cadena Ser, donde explicaba que nunca ha llegado a tener un restaurante propio: “Es mi sueño”. Si bien admite que el éxito cosechado hasta ahora, y de forma tan rápida parece haber puesto la idea en ‘stand by’.

Otro de los restaurantes de reciente apertura en Madrid que han recibido la visita del influencer es Briochef, frente al Centro Comercial de Príncipe Pío. "Sí se notó cuando hizo el vídeo. Vienen muchos niños que traen a los padres, y van conociendo la marca”, explica Alejandro, uno de los trabajadores de este establecimiento de hamburguesas que utiliza carne de Ávila y tiene inspiradas las creaciones en EEUU, Italia o Francia. “La verdad es que estamos teniendo trabajo”.

La ascendencia de Dosunmu, que ha trabajado en hostelería antes de convertirse en prescriptor gastronómico -le echaron de su último trabajo durante la pandemia-, no se centra solo en los más pequeños de la casa. “Cuando vas por la calle y se te acerca un padre, que a veces son más fans de los hijos, y ves que le tiemblan las manos te sientes muy raro”, señala el cocinero, que se define como un chaval de “Torrejón de toda la vida”. Defensor de la cocina casera, admite que no sabe quién es Karlos Arguiñano, lo que da cuenta del gap generacional, y que cómo él, con lenguaje sencillo y explicaciones rápidas, sí sabe llegar a otro target de público.

